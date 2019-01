Kulturredaktøren kigger indad: »I 2019 er der én trættende tilbøjelighed, jeg vil forsøge at fralægge mig«

Det er stærkt foruroligende, at så mange børn og unge mistrives i en grad, at de har brug for terapi. Men den omsiggribende psykologisering har tendens til at bidrage til den stigende individualisering, der er en central del af problemet. Selv vil jeg forsøge at være mindre som Trine fra ’Radiserne’.