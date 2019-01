Arkitekturredaktøren: Københavns nye øer er udtryk for en forældet tankegang

Man kan tænke grønt og socialt på mange måder.

En af dem er den vision for et nyt erhvervsområde på ni øer syd for Avedøreværket. Det er herligt, at Hvidovre Kommune tager teten med denne vision, som de mandag præsenterede sammen med staten og Københavns Kommune.

Hovedstadens udfordringer bør nemlig ikke kun ordnes inden for kommunegrænsen, men på tværs af den.

12.000 nye industriarbejdspladser, det lyder forjættende og glædeligt for hele hovedstadsområdet. Måske kan der endelig komme nogle arbejdspladser til folk i kedeldragter, som ellers har haft svært ved at finde plads i den stadig mere eksklusive hovedstad. Og der er lagt biodiversitet, oplevelseskvalitet og vandstandssikring ind i projektet fra starten.

Mens områderne i havnen, der tidligere var reserveret til industri, er blevet overtaget af nye kvarterer til boliger og erhvervsadministration, er det er blevet stadig sværere for industrien at finde fodfæste i hovedstaden.

Sagen kort De ni holme Mandag 7. januar præsenterede Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og regeringen med opbakning fra både Dansk Industri, Dansk Metal og PensionDanmark en vision om en ny erhvervsklynge syd for hovedstaden. Projektet hedder Holmene og vil fuldt udbygget være på 3 milliarder kvadratmeter. Det kan give plads til cirka 380 virksomheder og 12.000 arbejdspladser. Holmene kan påbegyndes i 2020, og den første stå klar i 2028. Fuldt udbygget kan erhvervsområdet være i 2040. Holmene skabes af opfyld med overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter. Den nødvendige infrastruktur tænkes finansieret ved salg af byggeretter, så projektet i princippet er gratis for skatteyderne. Vis mere

Så der er meget godt at sige om forslaget. Og det er straks blevet kritiseret, at det ikke indeholder nogen plan for at bringe mennesker til og fra det nye område. Uden en solid trafikplanlægning går det ikke. Men måske selve tankegangen om en ren erhvervsklynge er forældet.

Produktion i vild natur

Projektet i Hvidovre sælges med bølgende grøn og blå natur. Cykelstier, fugle og siv. For moderne industri lugter ikke, forurener ikke, ja, den er ligefrem et tilskud til naturen. I hvert fald hvis den lever op til alle de billeder fra præsentationen, der blandt andet er lånt fra medicinalgiganten Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd: en rotunde af hvid arkitektur tegnet af Henning Larsen Architects og omgivet af en skøn vild have af Stig L. Andersson iscenesat som vild natur.

Den højteknologiske produktion, man forestiller sig på Hvidovres fremtidige ni øer flankeret af vindmøller, er langt fra de svinende og støjende arbejdspladser på Sojakagefabrikken, skibsværftet B&W og flådestationen Holmen, der i sin tid gjorde Københavns Havn uegnet til menneskelig beboelse.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix De ni holme genskaber den brudte kystlinje, som området havde før opfyldningen og 1960’ernes etablering af det erhvervsområde, hvor Avedøreværket ligger.

Vor tids industri er, som kraftværket Amager Ressource Center viser, så ren og sikker, at man bogstavelig talt snart kan stå på ski på taget af den.

Det er en god idé at udvide hovedstadsområdets arealer ud i vandet og i samme hug sikre kysterne mod klimaforandringer. Men de nyvundne landområder kunne også sagtens give plads til nytænkning af den urbane sammensætning. Hvorfor etablere en masse boligområder nord for byen og en masse arbejdspladser syd for den?

Hvorfor skal vi indrette vores byer, så der nødvendigvis bliver et stort behov for at transportere os langt hver eneste dag?

Det er ikke grøn tænkning.