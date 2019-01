Dansksomaliske Sofie Jama tog sin krop og sit liv tilbage: »Der er nogen, som vil blive stødt af, at en somalisk pige skriver det. Der vil jeg bare sige: ’Ja, og???’«

Sofie Jama står i sin lejlighed på Vesterbro og børster tænder. Det er meget sent, klokken er måske tre om natten, og historien kører rundt i hovedet på hende.

Det er hendes historie, men sådan føles det ikke den nat, for der er nogle ord, som hun ikke kan sige. I hvert fald ikke på sit modersmål.

»Jeg tænkte ordene på somali, og så skammede jeg mig. Så tænkte jeg: Frigjort kvinde, der er ligeglad med alt og kan snakke om alt, kan ikke engang sige fisse på sit eget sprog. Det er godt nok selvbedrag«.

Og nu står det der så, på dansk og somali: Se min smukke fisse, eeg siilkayga quruxdisa i Sofie Jamas nye bog, der udkommer på torsdag.

Hun ville sige det, ikke fordi sex kan sælge bøger, men fordi kroppen med alle dens dele og længsler er noget af det eneste, man har med, når man flygter fra sit land.

Kroppen bærer det gamle liv med sig som ar og minder, og det hele skal med ind i det nye, ellers bliver man ikke et helt menneske igen. Det ved Sofie Jama, for hun prøvede at skrive sit gamle liv og land ud af sin fortælling, men så gik hun selv i stykker og var ved at forsvinde som løsblade, der blæser væk i vinden.

I dag går hun rundt i København og ligner et mirakel. En pige, der for ikke så mange år siden løb rundt og passede dyr på sletterne i Somalia, inden familien måtte flygte fra en klankrig og endte i Danmark. Her gik hun ikke i stå som mange af sine landsmænd, men blev en 12-tals-pige, kom på universitetet og nåede lige en kort karriere som fotomodel i London, inden hun vendte hjem for at arbejde som oversætter for de danske myndigheder – og for at springe ud som forfatter.

Hendes bog handler om tre mennesker, der flygter fra hver sin krig og ender i Danmark, hvor deres liv væves sammen til en beretning om håb, begær, religion og alt det, mennesker gør ved hinanden for at få lov at leve videre.

Det er en historie, hun selv har levet, som bliver genopført for hende, når hun tolker for flygtninge, der er kommet til Danmark. Og som hun fortæller videre nu, fordi hun håber, det gør en forskel:

»Du skal forstå, at mennesker er så komplekse og vilde, ligesom livet er, hvis du bare åbner op for det«.

Hun lyder som en omvandrende kur mod håbløshed, en positiv og blød historie i en hård debat om udlændinge og integration, men hun ville hade, hvis det var sådan, hun blev fortalt.

»Det værste vil være, hvis jeg bliver taget som gidsel og konstrueret af omverdenen. Jeg har alle offerkortene i hånden, og dem har jeg lagt fra mig: Jeg er kvinde, jeg er sort, jeg har muslimsk baggrund. Det kan selv de mest seriøse aviser ikke sætte sig ud over. Du skal lave oprør, tage afstand fra noget, du skal udskamme din fortid eller det muslimske. Det er det, jeg har været bange for. De spørger mig: »Hvor skal du være i debatten? Skal du være mønsterbryder, rollemodel?« Jeg siger: »Kan man ikke bare være sig selv?««.

Ordene falder på et sprog, ikke ligner noget andet. Det har taget en mørk farve af Jylland med sig ind i en rullende rytme fra Somalia og er blevet til, ja ... Sofie Jamask.

Krigen

Man kan ikke begynde en historie om Sofie Jama med at skrive alle hendes navne. Der er mange flere end dem, der står her på siden, men dem holder hun for sig selv.

Man kan heller ikke skrive, hvornår hun er født. Hendes mor kan ikke huske det med sikkerhed, og papirerne er forsvundet i krig og kaos, og sådan må det godt være. Så kan hun også selv bestemme den del af fortællingen.

»Den tvetydighed beholder jeg bevidst. For mig har det altid været drivkraften … det skaber plads til bevægelse. Jeg kommer hertil, og jeg går herfra på et tidspunkt, og der er ikke nogen, som skal have magt over mig og vide præcis, hvem eller hvor jeg er«.

Men hun kom altså til verden i Somalia omkring 1982 tæt ved byen Burao.

Hun voksede op i en familie, der havde det meste. Hendes forældre arbejdede, moderen som pædagog og lærer, faderen nåede både at være dommer og borgmester. Men længe før krigen ramte familien, var der ufred bag hjemmets mure.

»Min barndom var ret dysfunktionel. Med vold og elendighed, ikke omkring os, men derhjemme. Min mor og far kunne ikke enes. Men så startede krigen, og så var det nogle andre ting, de fokuserede på: nærvær og kærlighed. De blev gode venner, og det gik rigtig godt for dem. De begyndte at have et kærlighedsforhold til hinanden – de begyndte endda at grine, kan jeg huske«.

Hvad skete der?

»Jeg ser ikke krig som noget fuldstændig negativt. Det kan også bringe nogle gode ting med sig. Ligesom et vulkanudbrud … der kommer øer og smukke ting ud af det. Gode forandringer kan komme. Og der er noget, der er gået op for mig senere: Kaos i familien er værre end selve krigen. Krigen er noget udefra, der kan give sammenhold, så længe man har hinanden. Krigen kan give kærlighed og sammenhold. Og den betød, at jeg slap for mange ting, som ellers kunne overgå mig.

Hvad var det?

»At min mor var død af at blive slået så meget«.

Katarsis

Som så meget andet i Somalia handlede krigen om klanerne. Med Sofie Jamas egne ord gik klanerne amok på hinanden, og opgøret slog kiler ned mellem folk:

»Din bedste ven kunne blive en fjende dagen efter«.

Hun kan tydeligt huske flyene og bomberne, der regnede ned over hendes by og slog folk ihjel. Hendes familie flygtede ud på sletten, hvor de gik derhen, hvor dyrene kunne finde vand og græs. De gik efter regnen, og de gik i månelyset om natten, for dagene var for varme til dyrene. I perioder måtte den store pige passe på sine mindste søskende, mens forældrene var andre steder.

Men til sidst var det ikke nok. Den del af Somalia var ikke sikker for medlemmer af Isaaq-klanen, Sofie Jama og hendes familie kunne ikke gemme sig i deres eget land. De skulle væk, og det endte med at blive til Danmark.

I første omgang landede de i Aalborg midt i 1990’erne og den danske flygtningedebat. Den kunne ret nemt gå hen over hovedet på mennesker, der ikke talte sproget, men budskabet var alligevel klart, da Sofie og hendes lillesøster en dag blev spyttet på i en bus, fordi de så for fremmede ud.

Alligevel er hun taknemmelig for, at livet satte hende af på de her kanter:

»Jeg er da glad for, at jeg landede her. Det med at leve med andre mennesker og lære dem at kende og lære et nyt sprog, det er en berigelse. Tænk, hvis jeg bare var blevet i Somalia og var blevet ensporet«.

Men den store pige var snart på flugt igen, ikke fra danske busracister, men fra sin fortid og identitet som muslimsk, somalisk flygtning. Og fra hjemmet.