Astrid Lindgrens brevveksling med hendes tyske veninde Louise Hartung viser ukendte sider af forfatteren

Et kort møde i Berlin i 1953 blev begyndelsen på et heftigt venskab, som både udfordrede og forandrede Astrid Lindgren. En ny bog, redigeret af forfatterparret Jens Andersen og Jette Glargaard rummer den tolv år lange brevveksling mellem Lindgren og Louise Hartung. De mere end 600 breve er en vedvarende samtale på papir om hverdagen, arbejdslivet, børn og unge, litteraturens nytteværdi, afnazificering, den kolde krig, venskabets kunst og ikke mindst kærlighedens grænser. Politiken bringer her et uddrag af brevene med en introduktion af Jens Andersen og Jette Glargaard.

I begyndelsen af august 1954, mindre end et år efter at de havde mødt hinanden allerførste gang i Berlin, tog Louise Hartung til Furusund i den stockholmske skærgård for at besøge Astrid Lindgren. Via de nye broer fra fastlandet kunne Louise køre hele vejen frem til Astrids røde sommerhus ved vandet og tømme bilen for en overflod af blomster, løg og planter, hun havde taget med fra sine haver i Berlin. Det blev tre intense og muntre dage med masser af snak og sang, både på tysk og svensk. De plukkede kantareller, spadserede ud til badestedet Nordkap og lavede fotooptagelser, hvor Astrid skulle posere i haven for Louise. 7. august fortsatte en dybt forelsket Louise Hartung sin halvanden måned lange bilrejse til Lapland, og fra den finske by Rovaniemi sendte hun et lang, længselsfuldt brev.