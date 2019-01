Lægger afstand til Radio24syv: P1 sender Manu Sareen og Svend Brinkmann i manegen

Lytterne strømmer igen til DR’s omlagte P1, som disse uger lancerer nye formiddagsprogrammer. At komme mere »i ørehøjde« med lytterne indebærer ikke et udsalg, mener kanalchef.

For få år siden kæmpede P1 forgæves, mens lytterne langsomt sivede. De tiltag, der skulle skabe bredde og tiltrække nye, havde slået fejl, erkendte DR-ledelsen i 2015.

En ny kanalchef skulle derfor sikre, at P1 ikke kun appellerede til »til de vidende, men også de videbegærlige«, hed det i jobopslaget. Og noget tyder på, at Thomas Buch-Andersen, som fik opgaven, har haft held i bestræbelserne.

Siden 2016 er det gennemsnitlige ugentlige antal danskere, der lytter med på P1, vokset fra 650.000 til 759.000 i 2018, viser en opgørelse fra DR Medieforskning på baggrund af tal fra Kantar Gallup Radio-Meter. Det højeste antal siden opgørelsens start i 2008.

Til sammenligning har Radio24syv i samme periode svinget stabilt et sted mellem 492.000 og 500.000 radiolyttere. Ifølge Thomas Buch-Andersen har P1 de senere år henvendt sig til lytterne i »en mere uhøjtidelig og kompromisløs tone«, som ifølge kanalchefen også præger den stribe nye formiddagsprogrammer, der disse uger rulles ud:

»De ligger i forlængelse af den bevægelse, der har været på P1 gennem de seneste tre års tid, hvor vi har arbejdet med en mere uformel stil, samtidig med at vi holder fast i en faglig dybde og en journalistik, man kan regne med. Den henvendelsesform, der var på P1 for år tilbage, var måske til tider grænsende til andægtig. Nu bestræber vi os på at tale i ørehøjde med lytterne i et sprog, der er til at forstå«.

Skal pirre og lokke

Blandt de nye formiddagsprogrammer tæller han det allerede lancerede ’Brinkmanns Briks’ med professor i psykologi Svend Brinkmann, og i går fik ’Manus Manege’ premiere med Manu Sareen som vært. Om to uger følger kulturprogrammet ’Pingpong’ og siden nye sundheds- og videnskabsprogrammer i februar.

Kilde: DR Medieforskning og Kantar Gallup Radio-Meter

Kilde: DR Medieforskning og Kantar Gallup Radio-Meter

»Vi har i et stykke tid ikke haft et egentligt videnskabsprogram, og det er stof, som kan kræve en høj forhåndsviden. Derfor forsøger vi nu at formidle det på en måde, så man ret umiddelbart kan gå til programmet«, siger Buch-Andersen.

Er de nye programmer mest beregnet til de særligt interesserede, eller skal de være portåbnere for alle dem, der ikke er det?

»Jamen, det er den meget fine balance, vi meget gerne vil træde. Det er til de interesserede, men det er samtidig lavet med en formidlingsform, så de, der ligger i periferien af de særligt interesserede, også kan blive pirret, lokket til og snøret ind i stofområdet«.

»Vi har ikke en ambition om at være meget brede, men nogle stofområder kommer fra et sted, hvor det tidligere var endog meget smalt. Det gælder blandt andet tros- og etikstoffet«.

Kernelyttere har vel netop elsket, at P1 var meget specialiseret, og er det ikke også meningen?

»Det er den balance, jeg taler om. Vi bestræber os på ikke at give køb på den fagekspertise, man med rette kan forvente af P1, og ikke tabe dem, der var glade for det hidtidige, når vi fornyer og udvikler«.

24syv foran på podcast

I de opgjorte lyttertal indgår ikke de danskere, der podcaster P1 og Radio24syvs programmer, og der findes i dag ikke en uafhængig, dansk podcastmåling. Ifølge Kantar Gallups seneste Lokalradio Index angiver 5 procent af danskerne dog, at de har hørt podcasts fra Radio24syv inden for den seneste uge, mens 3 procent siger, at de har hørt en fra P1.

Radio24syv har længe haft fokus på området, men nu opruster også P1 med omlægninger af ’P1 Dokumentar’ og ’Radiofortællinger’ og flere nye podcastserier. Løftet til lytterne er, at der hver torsdag fra midten af februar vil være premiere på en ny dokumentarserie eller blive lagt nye afsnit ud.

»Fælles for dem alle er, at der er arbejdet meget bevidst med dramaturgien og den form for historiefortælling, man kender fra tv-serier, hvor man helst skulle blive trukket videre til også det næste afsnit«, siger Thomas Buch-Andersen.