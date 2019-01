Anmeldelse: Socialdemokratiets nye partihistorie er et skønmaleri med markante udeladelser

FOR ABONNENTER

Det er en særpræget udgivelse, Henrik Sass Larsen har haft held til at få ud på Gyldendal. Det er nemlig ham, formanden for partiets folketingsgruppe, der er afsenderen. Han har skrevet forordet til ’Folkets tid. Socialdemokratiet og Danmark’, og det er hans opfattelse af, hvad Socialdemokratiet skal være for et parti, der skinner igennem fortællingen, som historikeren Martin E. O. Grunz har skrevet.