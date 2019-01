Kendisser redder ikonisk horrorboghandel

»Jeg elsker, elsker, elsker Dark Delicacies. Jeg lover at hjælpe, så de kan flytte. Du kan også hjælpe«.

Sådan tweetede den verdensberømte mexicanske filminstruktør Guillermo del Toro, fordi det var kommet frem, at en legendarisk horrorboghandel i den californiske by Burbank, Dark Delicacies, var i pengenød og måtte flytte fra sin adresse gennem næsten 25 år.

Dark Delicacies bliver kaldt for ’the home of horror’, for her har fans siden 1994 kunnet finde bøger om zombier, spøgelser, vampyrer, kødædende blomster, mumier og andre monstre – og horrorbogsforfattere som britiske Neil Gaiman er dukket op for at signere bøger. Ud over del Toro, som blandt andet er kendt for film som ’Pans labyrint’ og ’Hobbitten’ og vandt to oscarstatuetter for ’The Shape of Water’ sidste år, er Neil Gaiman, der har skrevet bøger som ’The Sandman’ og ’Coraline’, også en varm fortaler for, at Dark Delicacies overlever. »En vidunderlig boghandel«, kalder han den ifølge avisen The Guardian.

Men Burbank er blevet et attraktivt sted at bo og bygge, og ejendomspriserne er steget, så Dark Delicacies’ husleje steg i et omfang, så parret bag boghandlen, Del og Sue Howison, besluttede, at de måtte dreje nøglen om.

»Vi var knuste«, skriver Del Howison på hjemmesiden gofundme.com.

»Men så blev et butikslokale rundt om hjørnet ledigt. Kombinationen af en mulig ny adresse og alle de folk, der skrev og kom forbi og bad os blive, fik Sue og mig til at indse, at vi ikke var klar til at forsvinde langsomt ind i mørket«, skriver Howison, som har oprettet en fundraiser, hvor han og hustruen opfordrer folk til at støtte økonomisk med 20.000 dollars.

Vi har nået den sum, vi stilede efter, takket være jeres gavmildhed«, siger Del Howison Del Howison, horrorboghandler

Og beløbene er myldret ind – fra 5 dollars op til 3.000 dollars – den seneste uge, suppleret med opmuntrende kommentarer som »Keep Burbank Spooky!«, »We love Dark Delicacies, with all our black little hearts!« og »May the Horror be with you!«.

Sidst på ugen var der indsamlet ca. 28.000 dollars, så nu er der ikke bare penge til at overtage det nye lokale, men også til at indrette det og til selve flytningen.

»Vi har nået den sum, vi stilede efter, takket være jeres gavmildhed«, siger Del Howison ifølge The Guardian. »Vi kan ikke takke jer nok«.