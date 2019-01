Er du også holdningslammet? Her er Camilla Stockmanns overlevelsesguide til debatten om Forældreintra

I ugens løb antændte Det Nationale Stresspanel en voldsom debat ved at foreslå at nedlægge skolernes Forældreintra, fordi nogen havde sagt, at det var årsag til stress. Selv er jeg Schweiz, når det kommer til emnet Forældreintra, altså neutral, for jeg har ingen mening, der tilnærmelsesvist kan nå op på siden af hverken tilhængerne eller modstanderne.

Helt holdningslammet, men fint underholdt fulgte jeg derfor debatten i aviser og på sociale medier og observerede hvordan argumenterne faldt. Så værsgo, her er en guide til jer, der risikerer at sidde bænket ved et middagsbord, hvor emnet Forældreintras fremtid diskuteres. Du skal blot finde den personlighedstype, du mener matcher dig bedst, hvorefter du får det argument, der ser ud til at have den bedste effekt. Dermed kan temperaturen på den overophedede debat måske sænkes en anelse.

Du er en tech-haj

Havde du levet i 1920’erne, var du blevet futurist og var gået rundt med et vanvittigt blik i øjnene og en uforklarlig glæde ved al fabriksmaskineri med tandhjul. Nu er du bare glad for alt det liv, der kan leves via apps og frygter genindførelsen af en kontaktbog af papir, da din hånds skrivemuskulatur for længst er visnet.

Du har naturligvis et meget stærkt kort på hånden (trods vissenheden), og det er dit store it-ordforråd, som giver dig mulighed for at tvære modstanderen ud ved for eksempel at fremhæve de forbedringer, som Forældreintras afløser, Aula, vil indeholde. Du skal bare stirre personen ved siden af dig stift ind i øjnene og sige: »Ja, Forældreintras brugerflade er katastrofal, men Aula er bygget til at kunne håndtere widgets«.

Ingen ved, hvad widgets er. Jeg ved det ikke. Du ved det ikke. Men der bliver stille rundt om bordet. Nu kan I komme videre.

Du er teknikforskrækket

Lad ikke din modstander se din frygt. For dig handler det om offensivt at demonstrere, at du er et menneske, der er dybt optaget af middelalderhåndskrifter i Det Kgl. Bibliotek, og det vil derfor have en gavnlig effekt, hvis du cirka hvert femte minut skærer igennem og råber: »Papirets taktile overflade er simpelthen alfa og omega for mig!«.

På den måde undgår du at virke bange for Forældreintra, hvilket du i virkeligheden er.

På et tidspunkt i diskussionen vil din modstander nok gå til angreb og sige: »Den digitale verden kan både gøre livet lettere for os, og den kan skade os. Det handler grundlæggende om, hvordan vi mennesker vælger at bruge den«.

Det er samme argument, som den amerikanske våbenlobby bruger. Så det siger du. Helt tørt. Fra det øjeblik diskuterer I i stedet Trump og er fuldkommen enige. Alt er godt.

Du er liberal

Du er også medlem af Folketinget. Og i tirsdags skrev du på Twitter, at du ikke ville kunne logge på Forældreintra, om så dit liv afhang af det. Du kan godt lide følelsen, det gav dig. Og pling: over 200 likes. Yes, du er en moderne cowboy, a lonely ranger, der rider mod solnedgangen. Aviserne skrev endda om dit tweet, og Jyllands-Posten fandt flere eksempler på andre kendte danske mænd, der stolt har udtalt, at de heller aldrig går på Forældreintra.

Det kører for dig, du har faktisk slet ikke brug for et råd. Nej, men det har din kone, indskyder vi. For det er hende, der åbenbart altid har Forældreintra-tjansen, mens du stiver din forældede maskulinitet af på Twitter. Et råd til din kone: Run, baby, run.