Hvorfor pokker stjæler indiske filmfans mælk?

Et gammelt religiøst ritual har fået indiske filmfans til at kaste mælk på filmplakater og papfigurer af deres store filmidioler i det sydlige Indien. Regionens forening for mælkemænd har nu bedt politiet om at gå ind i sagen.

Filmfans i provinsen Tamil Nadu i det sydlige Indien er begyndt at stjæle mælk. Tilmed i så store mængder, at det er begyndt at ramme mælkeforhandlerne på deres pengepunge, lyder det ifølge BBC.

Tilbage står ét centralt spørgsmål: Hvorfor pokker stjæler de mælk?

Jo, ser du, mælk har en helt særlig betydning for inderne. I årevis har de praktiseret religiøse ritualer, hvor de hælder mælk ud over statuer af hindu-guder som en slags tilbedelse.

Denne gang er det dog ikke guderne, men i stedet filmplakater og filmstjerner – på disse kanter en form for semiguder – skåret ud i karton, der bliver badet i mælk. Noget, der skal bringe held og forhåbentligt gøre filmen til et stort hit.

Foto: Arun Sankar/Ritzau Scanpix

Mindre tilbedelse, mere mælk

Men mælkekriminaliteten skal stoppe, mener forhandlerne. De har nu bedt politiet gå ind i sagen, for som formanden for Tamil Nadu Milk Dealers Employees Welfare Association, SA Ponnusamy, siger til The Guardian:

»I Tamil Nadu har 20 procent af befolkningen ikke adgang til mælk, og der er mange børn på gaden, der ikke får mælk. Som befolkning beder vi om mere mælk til børnene, ikke til filmplakaterne«.

Mens nogle skuespillere har frarådet befolkningen at stjæle mælk for derefter at kaste den på Bollywood-stjerner i pap, har andre direkte opfordret til det. Det har fået Tamil Nadu Milk Dealers Employees Welfare Association til at klage til politiet.

Foto: Arun Sankar/Ritzau Scanpix

Skal ritualerne fortsætte, vil flere tusinde liter mælk hver dag gå tabt, viser SA Ponnusamys beregninger. Og tabene har medlemmer af hans forening både kunnet mærke og se.

Hver dag har de, der har leveret mælk til butikkerne, været vidne til grupper af unge, der er løbet væk med to til tre kasser med mælk. To til tre kasser hver, vel at mærke.

Det er imidlertid ikke første gang, at en film får det indiske folk til at ty til skøre midler. I 2016 fik udgivelsen af filmen ’Kabali’ store dele af befolkningen til at blive så vanvittige, at firmaer måtte give deres medarbejdere dagen fri, så de kunne tage i biografen og se den.