Glem alt om krænkelseskultur og n-ord: 'Udmærket' er et af de farligste ord i det danske sprog

Jeg synes, jeg kunne se på billedet, at brugeren var ung, og med konteksten passer den lunkne betydning af ’udmærket’ også bedst. Men den opmærksomme læser vil have bemærket, at den omtalte bruger fra Facebook havde et ekstra e i ’udemærket’.

Det er en ganske udbredt stavemåde med flere eksempler i de danske medier bare inden for det seneste år: »ligesom jeg udemærket var klar over, at denne samtale ville tage sin tid«, hedder det i Berlingske, og »De har været udemærket«, svarer Langballe lidt famlende«, står der i Information.

Det lille ’e’

Især ældre mennesker udtaler ’udmærket’ med to hovedtryk, altså ’UD-MÆRket’, mens især den yngre generation klemmer et lille e ind, dvs. ’UD-e-MÆRket’. Udtalen med det ekstra e kan forklares med, at vi normalt ikke har to hovedtryk i et ord, og for ikke at få sammenstødet mellem to hovedtryk, putter yngre mennesker gerne et tryksvagt e ind i ’udmærket’. ’

Strategien er forståelig, men giver altså også anledning til den afvigende stavemåde ’udemærket’.

’Udmærket’ varierer altså ikke bare i betydning, men også i udtale og stavning. Så der er udmærkede grunde til at være særlig opmærksom, når man bruger dette udmærkede ord.