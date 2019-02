Lyden af at forvilde sig ind i 'The Godfather's italienske landsby: Beirut laver følsom verdensbeatmusik med fuld skrald på trompeten

Lyden af at forvilde sig ind i 'The Godfather's italienske landsby:

Ikke meget kan måle sig med at ankomme til en lille syditaliensk by og blive mødt med skønt skinger hornmusik hen under aften. Et begravelsesoptog eller en anden kirkelig procession med billeder af helgener snor sig igennem de små, snævre gader, hvor de stadig varme, ældgamle mure giver genlyd af den gyldne messingsuppe.