Tate Museum får fingre i malerier af ikonisk feminist

Sylvia Pankhurst (1882-1960) var ligesom sin mor, Emmeline, og sine tre søstre ivrige suffragetter, som kvindesagsforkæmpere kaldtes i England omkring forrige århundredskifte. Men bortset fra det havde de meget forskellige holdninger til krig og ægteskaber: I skarp modsætning til søsteren Christabel og sin mor var Sylvia imod Første Verdenskrig.

Som den eneste i familien modtog hun en kunstnerisk uddannelse, først i Manchester og dernæst i South Kensington i London, på et stipendium. Hendes indsats for kvindesagen har længe skygget for hendes kunstneriske virke, men nu har The Tate erhvervet fire af hendes akvareller fra 1907, der for tiden udstilles i The Scarborough Art Gallery. Motivet er kvinder i arbejde, som her ved et bomuldsspinderi i Glasgow.

Først i januar 2020 vil akvarellerne kunne ses på Tate Britain. De fire akvareller har Tate erhvervet direkte fra kunstnerens børnebørn, Helen Pankhurst og Alula Pankhurst. I en alder af 45 år fødte Sylvia Pankhurst en søn. Men da hun nægtede at gifte sig med barnets fader, en italiensk anarkist, eller at tage hans efternavn, brød hendes mor med hende.

Sylvia kom senere på kant med den fraktion af kvindesagen, som hun var medlem af. Hun engagerede sig i Etiopiens politiske uafhængighed og tog på den etiopiske kejser Haile Selassies invitation ophold i det afrikanske land, hvor hun fortsatte kampen for kvinders ligeberettigelse. Da hun døde i 1960, fik hun en statsbegravelse i Addis Abeba. I fjor satte Old Vic en musical op over hendes usædvanlige liv.