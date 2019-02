Anmelderne: Mads Mikkelsen i topform redder retningsløst kuldedrama

Mads Mikkelsen har været på et dobbelt overlevelseseventyr den seneste uge. Først kom Netflix-filmen ’Polar’, som anmelderne nærmest enstemmigt kaldte et makværk.

Samme uge fik filmen ’Arctic’ biografpremiere, og her er anmelderne noget mere uenige.

I ’Arctic’ spiller Mads Mikkelsen karakteren H. Overgård, en mand uden fornavn og forhistorie, som efter et flystyrt er strandet et sted på Arktis. Her kæmper han mod landskabet, den barske natur og sig selv for at sikre sin egen overlevelse.

De fleste anmeldere er kritiske over for filmen, og kritikken kan summeres således op: Mads Mikkelsen spiller godt og overbevisende, men instruktørdebutanten, brasilianske Joe Penna, har lavet en forvirret film uden retning.

»Instruktøren har tydeligvis haft et ønske om at udfolde en større og eksistentiel fortælling med det forfrosne kammerspil, men det forløses aldrig helt«, skriver Berlingske, der giver filmen to stjerner.

Nærmest identisk lyder det i Ekstra Bladet:

»Efter et stykke tid i kulden begynder man dog at spørge sig selv, hvorfor man dog skal overvære alle disse besværligheder. Hvad er det, den debuterende brasilianske instruktør Joe Penna gerne vil fortælle os med ’Arctic’?«, skriver anmelderen, der giver filmen tre ud af seks stjerner.

En film, man kan mærke

I nærværende avis synes anmelderen, at »det klæder Mikkelsen at få lov til at folde sin knudemandethed ud i så fundamentalt et drama«, men at den Hollywood-sentimentale underlægningsmusik er ved at kvæle filmen. Tre hjerter blev det til.

Jyllands-Posten er noget mere begejstret og giver filmen fire stjerner. Anmelderen roser Mikkelsen, fordi »hans beherskede, vejrbidte mimik og kropslige styrke gør en ellers noget endimensional karakter til en, som man håber vil overleve. Også selv om det egentlig er Mads Mikkelsen, som man ender med at heppe på«.

Filmagasinet Ekko er en af de få medier, der synes, at »Penna mestrer sin fortælling til fulde«, og at han med ’Arctic’ har bedrevet »en film, man kan mærke. Det er en kropsnær oplevelse«.

Ingen anmeldere synes, ’Arctic’ er et mesterværk, men Mikkelsen formår tilsyneladende at rejse sig efter helkikseren ’Polar’.