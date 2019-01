Prins Joachim rykker til Paris for at uddanne sig militært

Prins Joachim får i det kommende år en helt enestående mulighed for at efteruddanne sig til sine fremtidige gøremål og rolle i det danske monarki.

Prins Joachim får i det kommende år en helt enestående mulighed for at efteruddanne sig til sine fremtidige gøremål i det danske monarki. Prinsen flytter efter sin 50 års fødselsdag i juni med sin familie til Paris, hvor han er blevet optaget på de to elitære og højt profilerede militære uddannelser CHEM og IHDN på Ecole Militaire i den franske hovedstad.

De to institutioner har et klart militært sigte, men uddannelsen vil også pege fremad med gøremål for den kommende kong Frederiks lillebror indenfor erhvervsliv, diplomati, kultur og – naturligvis – forsvaret. Uddannelsesforløbet er fra september i år til juni 2020, og når prinsen er tilbage i Danmark engang næste år, vil de indvundne erfaringer i høj grad være med til at definere Joachims hidtil noget usikre og svævende rolle i kongefamilien.

Prinsen, der oprindelig er landbrugsuddannet, er siden 2015 oberst af reserven i det danske forsvar, hvor han er tilknyttet forsvarschefen i forhold til reserven under Forsvarets Totalstyrke. I Frankrig skal prinsen studere ved Centre des hautes études militaires (CHEM) og Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), der begge regnes for topprofessionelle, og som tilbyder de optagne 30 fortrinsvis franske og få udenlandske officerer på oberst- og kommandørniveau en lederuddannelse på et både højt og særdeles krævende niveau.

Skolegangen foregår seks dage om ugen, og foruden indgående indsigt i det franske forsvar indeholder IHEDN også undervisning i strategisk ledelse og offentlig forvaltning. Dertil kommer rejser rundt i verden, hvor man vil møde vigtige beslutningstagere. Og dermed skaffe sig et uvurderligt netværk.

Stolt over at være den første danske officer på skolen

Fra hoffet udtrykkes der store forventninger til prins Joachims ophold i Paris, som skal være en direkte følge af den franske præsident Emmanuel Macrons statsbesøg i Danmark i august sidste år og et udtryk for det tætte strategiske partnerskab mellem Frankrig og Danmark. For invitationen til at deltage i udddannelsen står den franske forsvarsminister. I følge Politikens oplysninger er prins Joachim »stolt« ved udsigten til at være den første danske officer, der er optaget på CHEM/IHEDN.

Før prins Joachim, prinsesse Marie og deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athene, bryder op for at rykke til den franske hovedstad, skal prinsen holde sig 50 års fødselsdag og gøre klar til efterårets store TV-satsning på DR K om den danske identitet igennem 1000 år, hvor han spiller den helt centrale rolle. Serien er produceret af Nordisk Film.

Prinseparret har været på besøg i Paris med henblik på at finde en bolig, som de selv betaler ud af den årlige apanage.