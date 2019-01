’Ringenes herre’-instruktør laver ny Beatles-film af 55 timers hidtil ukendte optagelser

Hvor dybt stak uvenskabet, der resulterede i opløsningen af verdens største popgruppe nogensinde, The Beatles? Mange af myterne om gruppens desintegration stammer fra optagelserne til albummet ’Let It Be’ i 1969, for da pladen udkom i maj 1970, var The Beatles allerede fortid.

Der blev i perioden 2.-31. januar 1969 optaget 55 timer med Beatles i studiet, som ingen endnu har set, foruden 140 timers lyd. Dem har Peter Jackson, den newzealandske instruktør bag ikke mindst ’Ringenes herre’-trilogien, fået betroet til at lave en film over, som han kalder »en tidsmaskine, der bringer os tilbage til 1969, og som lader os sidde med i studiet og kigge på, mens disse fire venner laver stor musik sammen«.

For Jackson ser det slet ikke godtgjort i det righoldige materiale, at de fire musikere var på kant med hinanden: »Det er simpelthen et skatkammer. Selvfølgelig er der øjeblikke med drama, men intet af den grundlæggende disharmoni, som projektet længe har været associeret med«.

»Det glædede mig at finde ud af, at virkeligheden er forskellig fra myten. At se John, Paul, George og Ringo arbejde sammen og ud af ingenting skabe disse sange, som nu er klassikere, er ikke bare fascinerende, det er morsomt, opløftende og forbløffende intimt«, udtaler Peter Jackson i en pressemeddelelse til Apple Corps Ltd. og WingNut Films Ltd.

Jacksons film, der endnu ikke har fået en titel, vil give offentligheden en første mulighed for at se The Beatles arbejde sammen. I forbindelse med at filmen får premiere, bliver en nyrestaureret udgave af filmen koncertfilmen ’Let It Be’ udsendt.