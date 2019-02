Skrev roman på WhatsApp: Fængslet asylansøger modtager Australiens største litterære pris

Modtageren af den økonomisk største litterære pris i Australien kunne ikke deltage i prisceremonien. Han sidder nemlig på 5. år fængslet i den australske flygtningelejr på Manus Island i Papua Ny Guinea, fordi han har søgt asyl i Australien.

Alligevel løb kurdisk-iranske Behrouz Boochani med to af priserne på den årlige Victorian Premier’s Literary Award. Både hovedprisen for bedste litteratur på 100.000 australske dollars (473.000 kroner) og den faglitterære pris på 25.000 australske dollars (118.000 kroner), skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

Systematisk tortur

Det er den selvbiografiske ’No Friend But the Mountains. Writing from Manus Prison’, der har udløst de to prestigefulde priser. Den handler om hans rejse fra Indonesien til Australien og hans internering på Manus Island. Bogen har han skrevet i beskedappen WhatsApp på sin mobiltelefon.

I et interview via tekstbeskeder med The Guardian siger han, at målet har været at få folk i Australien og resten af verden til for alvor at forstå, hvordan det australske system »systematisk har tortureret uskyldige mennesker på Manus og Nauru i snart 6 år«.

»Jeg håber, at prisen vil skabe større fokus på vores situation, skabe forandring og afslutte denne barbariske politik«, skriver han.

Australien har sat meget hårdt ind for at undgå asylansøgere. Alle, der forsøger at komme til landet med båd, bliver interneret i centre uden for Australien på Manus og i Nauru.

En rapport fra Læger uden Grænser dokumenterede før jul, at 30 procent af de flygtninge, der var interneret i Nauru, havde forsøgt at begå selvmord. 60 procent havde overvejet at gøre det.

Nykolonialistisk undertrykkelse

Det var Boochanis oversætter, Omid Tofighian, der modtog de to litterære priser på hans vegne. Tofghian har oversat Boochanis farsi til engelsk.

»Man kan ikke undervurdere den betydning, (prisen, red.) vil få på australsk politik og Australiens flygtningepolitik«, siger han til The Guardian.

»Det her er en af de ondeste former for den nykolonialistisk undertrykkelse, der finder sted over hele verden i øjeblikket«.

Det blev undervejs i nomineringen til de litterære priser sat spørgsmålstegn ved, om Behrouz Boochani overhovedet kunne indstilles til prisen. Den er normal forbeholdt australske statsborgere eller folk med permanent opholdstilladelse i Australien.

Men Wheeler Centre for Books, Writing and Ideas, der står bag prisuddelingen, valgte at gøre en undtagelse. Og priskomiteen stod enstemmigt bag tildelingen af priserne til ’No Friend But the Mountains. Writing from Manus Prison’.

Bogen er en australsk historie og derfor helt i overensstemmelse med intentionerne bag prisen, siger direktør Michael Williams fra Wheeler Centre til SBS News.

Flygtede fra revolutionsgarden

Kurdisk-iranske Behrouz Boochani er født i 1983 i Iran, har arbejdet som journalist, digter og filmskaber og er desuden menneskerettighedsaktivist.

Han har blandt andet skrevet om politik i Mellemøsten og været med til at grundlægge det kurdiske magasin Weyra i Iran. I 2013 blev Weyras redaktionslokaler stormet af Irans revolutionsgarde.

Boochanie gik under jorden i tre måneder og flygtede så fra Iran. I sit andet forsøg på at nå Australien fra Indonesien blev han i august 2013 pågrebet og interneret på Manus Island, hvor han siden er blevet tilbageholdt.