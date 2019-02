Zombiearkitektur: Kan man genrejse skønhed fra historiens aske?

En filmskaber vil genopføre en af mesterarkitektens bygninger. Det kalder dekanen for Frank Lloyd Wrights arkitektskole for zombiearkitektur, skriver Karsten R.S. Ifversen i denne klumme.

Mens vi venter på, at Berlins store kongeslot bliver genindviet midt Tysklands hovedstad på stedet, hvor DDR’s imponerende og frygtede Palast der Republik lå, raser en debat i USA om værdien af at genrejse historiens destruerede bygninger.

Eller raser og raser. Ordene er heftige. Men der er gået to år, fra debatten blev rejst på design- og arkitektursitet Dezeen, til den nu har fået et modsvar samme sted.

Det begyndte med filminstruktør og iværksætter Michael Miner, der har viet sit liv til at skildre og udbrede kendskabet til den amerikanske mesterarkitekt Frank Lloyd Wrights bygninger og tanker. Wright er en af modernismens fædre, forbillede for blandt andre Jørn Utzon, og regnes for den største amerikanske arkitekt nogensinde. Hans mest kendte bygninger er Falling Waters, der er en privatbolig bygget over et vandfald, og kunstmuseet Guggenheim i New York med et stort udstillingsrum formet som en rampe i en tragt.

Foto: Keith Srakocic/Ritzau Scanpix Falling Waters ligger i Bear Run, Pennsylvania, med sine store altaner, der krager ud over et vandfald.

Michael Miner vil ikke kun dokumentere Wrights bygninger. Han vil rette op på fortidens synder og genrejse hans pavillon i Banff National Park i Canada. Den blev revet ned i 1928, men nu arbejder Miner for at få genopført huset efter de originale tegninger.

Det tog den prominente arkitekt, kritiker og kurator Aaron Betsky ham ilde op. Aaron Betsky er dekan for School of Architecture at Taliesin, der tidligere hed Frank Lloyd Wright School of Architecture. Det ligger i Frank Lloyd Wrights private bolig i Taliesin. Så det var nærmest som at høre paven tale om Jesu genkomst. Og paven var ikke tilfreds.

Zombiearkitektur

Det svarer til gravskænderi. At ville vække de døde. Zombiearkitektur kaldte Betsky det. Han sympatiserer med tanken om at vække fortids storhed, men skelner. Fortiden kan ikke genrejses. Man må lade nutidens arkitekter arbejde på nutidens betingelser med nutidens midler og efter nutidens behov.

Det er som i science fiction-film: Forsøger vi at genoplive de døde, kommer de tilbage som monstre, der suger livet ud af verden omkring sig.

Langt de fleste arkitektopgaver bliver i fremtiden at tilpasse de eksisterende bygninger til samtidens behov, og det finder Betsky er en langt ædlere opgave end at rive ned og genopføre fortiden. Han mener, vi er forbi den tid, hvor nogle stilarter i sig selv er rigtige, og at spørgsmål om rigtighed i arkitektur i langt højere grad handler om sociale, økonomiske og kulturelle betingelser, end de er fundamentale spørgsmål om æstetiske og moralske valg.

Michael Miner har nu haft to år til at finde et genmæle (han har også haft travlt med andet, undskylder han sig), og det kom så her i ugen på Dezeen.

Det hundehus og de lader af Frank Lloyd Wright, som han har været med til at genopføre, har hverken rejst sig som et ilsdpyende monster, der tramper Tokyo under fode, eller vandrer hvileløst omkring i sult efter menneskehjerner. Der er intet at frygte ved et godt hus, skriver Miner.

At genopbygge arkitektoniske mesterværker vil kun øge bevidstheden om behovet for kvalitet, mener han. Og dermed også behovet for at bevare den eksisterende bygningskultur. Det ene er ikke mere autentisk end det andet.