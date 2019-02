Instagrams mest berømte æg er endelig klækket

Du husker måske billedet af et helt almindeligt æg, der pludselig var overalt på Instagram?

Det første billede af ægget dukkede op d. 4. januar, og i løbet af den sidste måned har i alt seks billeder af ægget floreret på Instagram. Og nu er det berømte virtuelle æg klækket. Under skallen gemmer sig en kampagne for psykisk helbred. Det skriver BBC.

Ægget, som er blevet døbt Eugene, klækker efter »presset fra al opmærksomheden«, og opfordrer sine følgere på Instagram til at søge hjælp, hvis de har det på samme måde:

»Hej. Du har måske hørt om mig. For nylig er jeg begyndt at klække. Presset fra sociale medier går mig på. Hvis du har det på samme måde, så tal med nogen. Vi klarer det her«, skriver ægget i en video på Instagram, der også linker til kampagnen #talkingegg. Hjemmesiden linker til forskellige landes tilbud til bedre psykisk sundhed. Under Danmark finder man et link til Livslinjen DK, der blandt andet rådgiver om selvmord.

Videoen af ægget blev blandt andet vist på steamingtjenesten Hulu søndag i en reklame under Super Bowl.

Men hvordan kunne et æg få så meget opmærksomhed på Instagram?

Det er 29-årige Chris Godfrey, der arbejder i reklamebranchen, der står bag profilen world_record_egg. Sammen med to venner skabte han profilen, der var anonym, og flere mente derfor, at ægget måtte være et reklamestunt fra et stort firma, der havde købt profilens mange følgere.

»Et æg har intet køn. Det har ingen race og ingen religion. Et æg er et æg, og det er universelt«, siger Chris Godfrey om æggets succes til avisen New York Times og afviser, at det skal bruges til reklame.

Han forklarer, at intentionen var at få flere likes end den amerikanske reality-stjerne Kylie Jenner, der tidligere var indehaveren af mest likede billede på Instagram. Ægget opfordrede alle til at sætte en ny verdensrekord, og efter kun ni dage lykkedes det, da billedet fik over 52 millioner likes.

Hvad der videre skal ske med ægget, der har mere end 10 millioner følgere, er stadig uvist.

»Folk har forelsket sig i ægget, og Eugene vil fortsætte med at sprede positive budskaber«, siger Alissa Khan-Whelan, der styrer Instagram-profilen sammen med Chris Godfrey.

»Det handler ikke om mig. Det handler om et æg, og hvad vi kan gøre med det«, sagde Chris Godfrey.