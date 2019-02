Håndværkere gør sensationelt sværdfund i Aalborg

De gjorde store øjne, da den skarpe klinge af et helt intakt sværd fra middelalderen pludselig dukkede op af mulden under et en kloakudgravning midt i Aalborg. Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S kontaktede straks arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum, som kunne fortælle de to mænd, at de havde gjort et ret så sensationelt fund. Foto: Nordjyllands Historiske Museum