81-årige Jørgen Leth: »Der er så meget, jeg har fortrængt, fordi det er så pinligt for mig«

Over halvdelen af året bor forfatteren og filmmennesket Jørgen Leth i Haiti, hvor han indtil jordskælvet i 2010 også havde sit sidste rigtige hjem. Nu drømmer han om at dele det land, der redder ham, når mørket presser sig på, med venner, familie og andre kunstnere. Vi rejste ud for at tale med Leth om Haiti, om at forlade sin familie, om gentagelse og evigheden, der larmer - og om at se verden.