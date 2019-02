Omstridte Hitler-malerier kunne ikke sælges på auktion Et tysk auktionshus opgiver lørdag at sælge Hitler-malerier. Salget er kritiseret og der er tvivl om ægtheden.

Fem malerier, der angiveligt er malet af Nazitysklands øverste leder, Adolf Hitler, måtte pilles ned fra staffelierne igen, da det ikke lykkedes at få dem solgt ved en omdiskuteret auktion i den tyske by Nürnberg lørdag.

Auktionen har været kraftigt kritiseret. Blandt andet har Nürnbergs borgmester, Ulrich Maly, fordømt den som værende 'dårlig smag'.

Desuden kan de høje startpriser mellem 19.000 og 45.000 euro (mellem 142.000 og 336.000 kroner) have skræmt køberne væk. Det samme kan tvivlen om, hvorvidt det virkelig var Hitler, der var kunstneren bag værkerne.

Få dage inden auktionen blev et antal malerier trukket tilbage på mistanke om, at de var falske.

Politiefterforskere er ved at undersøge, om der er tale om falsknerier.

Alle fem malerier, der skulle have været solgt lørdag, er signeret 'A. Hitler'. Det samme er mange af dem, der er trukket tilbage på grund af mistanke om, at de er falske.

Auktionshuset Weidler har ikke kommenteret årsagen til, at malerierne ikke blev solgt, men meddeler, at det muligvis kan ske på et senere tidspunkt.

Blandt de genstande, der skulle have været under hammeren lørdag, var et maleri af en udsigt ud over en sø og en kurvestol med et hagekors-symbol. Stolen menes at have tilhørt Hitler.

I Tyskland er det ulovligt at fremvise nazisymboler i det offentlige rum, men der kan gøres en undtagelse, hvis det sker i forbindelse med undervisning eller i en historisk sammenhæng.

For ikke at bryde loven havde auktionshuset dækket kurvestolen til ved lørdagens auktion og redigeret billeder af den på sin hjemmeside. Det samme skete med en vase med hagekors på.

