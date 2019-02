Journalist og forfatter Anders Haahr Rasmussen anbefaler 'Før Frosten': »Jeg var begejstret over at se en dansk film, der var så god og virkelig havde format«

Musik

Sade: ’Lovers Rock’

»Lige for tiden, hvor jeg kører rundt i min onkels bil, har jeg fundet de gamle cd’er frem og er blevet glad for Sade, især ’Lovers Rock’. Og så har jeg genopdaget Carly Simon. Pludselig hørte jeg ’Coming Around Again’, og når jeg finder et godt nummer, kan jeg finde på at skamhøre det en hel weekend. På Spotify er der en funktion, hvor man kan sige for eksempel: »Jeg vil høre Carly Simon-radio«. Så sammensættes en slags radio for folk, der hører Carly Simon. Sådan fik jeg også hørt Don McLean, Carole King, Roberta Flack, James Taylor, Dionne Warwick og alt muligt«.

Blå bog Anders Haahr Rasmussen Født 1979. Forfatter, journalist og tenniskommentator. Har blandt andet skrevet ’Det var ikke planen at købe kålroer’ og ’En fortælling om at være træt’. Aktuel med ’En fandens mand’.

Teater

’Erasmus Montanus’ på Østerbro Teater

»Jeg glæder mig til at se ’Erasmus Montanus’. Christian Lollike er instruktør. For et par år siden så jeg hans ’Living Dead’. Hold kæft, det var stærke sager, og det er hans stykker. De er næsten en fysisk oplevelse, de er kunstnerisk set superoriginale og ambitiøse, og så er de samtidig maks engagerede i vores samfund lige nu. De gør så heftigt indtryk, og de indtryk bliver siddende«.

Film

’Før frosten’

Foto: Jonas Svensson Jesper Christensen har høstet store roser for sit skuespil i 'Før frosten', og det er helt berettiget, mener denne uges kulturforbruger, journalist og forfatter Anders Haahr Rasmussen.

Jesper Christensen har høstet store roser for sit skuespil i 'Før frosten', og det er helt berettiget, mener denne uges kulturforbruger, journalist og forfatter Anders Haahr Rasmussen. Foto: Jonas Svensson

»Jeg var begejstret over at se en dansk film, der var så god og virkelig havde format. Billedmæssigt er den flot, og det føltes faktisk lidt nyt at komme så tæt ind på en fortælling fra 1800-tallet om en jævn, fattig bondemand. Den havde den fantastiske evne, som tv-serien ’Breaking Bad’ også har, til at skabe en hovedperson, man i udgangspunktet har stor sympati med, men som langsomt ryger længere og længere ud. De små skred er så fintfølende og diskrete, at man ryger med og faktisk ender med at have forståelse for nogle af de forfærdelige handlinger. Det er en flot bedrift«.

Bøger

’Last Night I Dreamed of Peace – The Diary of Dang Thuy Tram’

»Jeg har næsten lige været i Vietnam og vil gerne fremhæve en dagbog skrevet af en vietnamesisk feltlæge under Vietnamkrigen. Jeg har set den beskrevet som »Vietnamkrigens ’Anne Franks Dagbog’«. Dang Thuy Tram blev dræbt under krigen. Ligesom andre dræbte soldaters papirer blev hendes tjekket for, om der var noget i dem, militæret kunne bruge. Det var der ikke, men assistenten, der skulle til at smide dem ud, nåede at tage to kig på dem og gemte dem. Og nu er dagbogen så udkommet her mange år efter«.

Tv-serier

’Babylon Berlin’

»Det var dejligt at se en tv-serie, der havde så mange produktionsmidler bag sig og ikke var amerikansk. Og så var mellemkrigstiden flot skildret. Der skete mange vilde ting med seksualiteten og kvinders plads i samfundet og alle de queer-eksistenser, der måske især var i Berlin dengang. Man blev også mindet om, hvordan hele demokratiet var på spil, og man sad med tanken om, hvad der skete 5-10 år senere«.

Det var dejligt at se en tv-serie, der havde så mange produktionsmidler bag sig og ikke var amerikansk Anders Haahr Rasmussen om den tyske dramaserie ’Babylon Berlin’

Podcast

’The Ezra Klein Show’

»Jeg er holdt op med at høre podcasts, når jeg cykler eller går, fordi jeg øver mig i at være mere til stede. Men jeg har haft meget ud af ’The Ezra Klein Show’ med spændende snakke om blandt andet identitetspolitik, på godt og ondt. Og så lytter jeg til et hav af tennis-podcasts. Om alt fra trykket i boldene til Roger Federers spisevaner«.

Museer

Danh Vo: ’Take My Breath Away’ på SMK

»Kort tid før jeg tog til Vietnam, så jeg dansk-vietnamesiske Danh Vos ’Take My Breath Away’ på SMK. Jeg arbejder på et musik-film-video-projekt om Vietnam, minder og migration, så der var også et element af research i det«.