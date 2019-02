Efter teenage-selvmord: Instagram vil fjerne alle billeder, der opfordrer til selvskade

Ar, brændemærker eller åbne sår, der er forårsaget af selvskade, er snart fortid på det Facebook-ejede sociale medie Instagram.

Instagrams øverste chef, Adam Mosseri, lover ifølge BBC, at tjenesten nu vil fjerne alle opslag, der indeholder eller opfordrer til selvskade.

»Der er brug for, at vi handler nu, og at vi handler ansvarligt«, siger Mosseri til BBC.

Tiltaget træder angiveligt i kraft, fordi den 14-årige pige Molly Russell tog sit liv i 2017 efter at have brugt Instagram til at udforske, hvordan man påfører skade på sig selv. Ifølge hendes far, Ian Russell, har Instagram været en katalysator i datterens selvmord, skriver BBC.

Den slags billeder kan inspirere unge mennesker til at gøre skade på sig selv, og billeder med grafisk, selvskadende materiale skal ifølge Mosseri fjernes »så hurtigt, som vi ansvarligt kan gøre det«.

Det glæder Ian Russell, der forrige år mistede sin datter til selvmord. Han beder dog andre sociale medier om at følge trop.

»Det er tid til, at andre sociale medieplatforme handler og anerkender det ansvar, de har over for deres brugere, hvis internettet skal blive et sikkert sted for unge og sårbare mennesker«, siger han.

Som det ser ud i øjeblikket, er Instagram afhængig af, at brugere af det sociale medie anmelder billeder, der indeholder selvskade. Men de arbejder på en teknologi, der selv kan genkende indholdet i fremtiden, siger Adam Mosseri, der fortæller, at Instagrams billedpolitik indtil nu har været en smule anderledes:

»Historisk har vi tilladt materiale, der er relateret til selvskade, fordi folk nogle gange har brug for at fortælle deres historie, men vi har aldrig tilladt noget, der fremmer selvskade«, siger han og fortsætter:

»Fremadrettet vil vi ændre den politik og ikke tillade nogen som helst grafiske billeder af selvskade«.

Der er dog en slags billeder, der involverer selvskade, der formentlig ikke vil blive slettet eller anmeldt fremover.

»Hvis der for eksempel er et billede af et ar og teksten: ’Jeg har været clean i 30 dage’, så kan det være en vigtig måde at fortælle sin historie på. Den slags indhold kan stadig bo på vores site«, siger Adam Mosseri.

Selv om den form for selvskadende billeder muligvis stadig vil florere på tjenesten i fremtiden, vil de ikke komme frem, hvis man søger på dem; de vil ikke automatisk blive foreslået, og de vil ikke være til at spore via hashtags, understreger Mosseri.