Katrine Marie Guldager Jeg er træt af nutid. Mennesker er så ufatteligt meget mere, end hvad de måtte føle lige her og nu

Da jeg i 2008 begyndte på Køgekrøniken, var en af grundene, at jeg var træt af nutid. Allerede dengang hærgede nutidsformen de danske medier i en sådan grad, at man også ude i den virkelige verden kunne opleve folk slå om. Ting, som folk havde oplevet, og som derfor skulle fortælles i datid, blev pludselig fortalt i nutid:

»Og ved du hvad så? Da jeg så kommer ud fra tandlægen, ser jeg til min store skræk bussen køre, og jeg når ikke at komme hjem til min kone, der sidder og venter med sandkage«.

Klumme Moderne mennesker

Fordelene er indlysende: det øger den dramatiske effekt. Det sker lige nu, mand! Er det ikke bare utrolig spændende? Når jeg mon den bus? Hvad tror du? Bliver sandkagen tør?

Når man til dette nutidsregime lægger en udpræget interesse for folks følelsesliv, bliver meget i medierne til et spørgsmål om, hvad denne eller hin person føler lige nu.

Helt galt går det i sportens verden, hvor man stikker en mikrofon lige op i hovedet på en vinder eller en taber, mens man for at afskære personen enhver mulighed for at sige noget fornuftigt spørger: Hvordan har du det så lige nu? Er du ked af at tabe? Er du glad for at vinde?

De intellektuelle højder er foruroligende, og svarene er da også forudsigelige: Ja, folk bliver glade, når de vinder, og de bliver kede af det, når de taber. Surprise! Men vi gjorde, hvad vi kunne, tilføjer de som regel.

Det er jo heller ikke, fordi der er noget galt med nutid som sådan. Bare den ikke er alle vegne

Det næste bliver, og det er allerede på vej, at vores politikere – frem for at fortælle os, hvordan pokker de har tænkt sig at lede landet i en tålelig retning – skal fortælle os, hvordan de egentlig har det med det forestående valg. Føler de sig mon stressede? Sover de godt om natten?

Hvad føler de egentlig lige nu?

Hvordan har du det indeni, Mette?

Er det hårdt at være dig, Lars?

Kors, hvor er det ikke spændende.

Mennesker er så ufatteligt meget mere, end hvad de måtte føle lige her og nu, og det var som sagt en af mine bevæggrunde til at gå i gang med Køgekrøniken. Jeg ville gerne sætte mine personer ind i en større sammenhæng. Der er for eksempel utrolig stor forskel på, om man er født i 1930, 1950 eller 1970. Ens bevidsthed formes af den tidsånd, man fødes ind i. Ting, der var utænkelige i 1930, var pludselig mulige i 1970.

På en måde ret banalt, men alligevel noget, man ret hurtigt misser, hvis man vil gøre alt til nutid. Nutidsformen har det med at kvæle symbolsk tænkning. Abstraktion. Et levn fra gamle dage, som trods alt kunne et eller andet.

Frem for alt bliver det menneske, man tager ud af en større samfundsmæssig sammenhæng, alt for let offer for liberalistisk lykketænkning. Nej, et menneske er ikke kun et resultat af, hvad det vælger her og nu. Alt afhænger ikke af vilje og personligt mod. Mennesket er født ind i sammenhænge, det meget ofte har meget lidt indflydelse på.

Det er en nødvendig erkendelse ikke kun i forhold til eksistentielle konflikter, men også i forhold til helt aktuelle politiske problemer – hvis vi skal have en realistisk idé om, hvad vi kan forandre.

Nå, men jeg skrev også min krønike, som løb over 50 år og tre generationer, og jeg fik opfyldt mit behov for at modsige nutidsregimet i en sådan grad, at jeg nu har skrevet to bøger i træk, som kun foregår i nutid. Det er jo heller ikke, fordi der er noget galt med nutid som sådan. Bare den ikke er alle vegne.

Og så synes jeg måske også, at medierne skal passe på med at lege fiktion. Jeg er nok ikke den eneste, der har oplevet, hvordan min personlige historie skal have klippet en hæl og hugget en tå, for at en eller anden journalist kan fortælle ’en god historie’. Problemet er bare, at virkeligheden ikke lader sig rette til på den måde; ikke uden at man gør vold på den. Og dybest set er det jo derfor, vi har fiktion.