Uden et mirakel må verdens ældste tegneseriebutik Fantask lukke: »Man kan altid få tingene billigere på Amazon«

Efter næsten fem årtier kan den lille kælderbutik i Sankt Peders Stræde ikke længere få det til at løbe rundt. Hvis ikke der sker et mirakel, er det slut med de farverige hæfter, når denne omgang husleje løber ud i slutningen af juni.

»Det er med sorg, vi må meddele, at det efter 47 år kan ende med, at Fantask bliver nødt til at lukke«.

Sådan står der i indledningen på det brev, som alle der abonnerer på tegneserier hos fik med deres seneste levering. Fra 29. juni vil verdens ældste tegneserie- og science fiction-boghandel nemlig højst sandsynligt være lukket. Permanent.

Egentlig ville indehaveren, Marit Nim, først have meldt noget officielt ud på mandag, men efter blot en håndfuld abonnenter havde fået brevet i hånden, gik det hurtigt.

»Min telefon har kimet siden i går formiddags. Hovedsageligt har det været faste kunder, der har hørt det. En havde sågar set det på en norsk tegneseriehjemmeside«, siger Marit Nim, der som sædvanlig befinder sig i kælderbutikken på hjørnet af Sankt Peders Stræde og Teglgårdsstræde i det indre København.

Fakta Verdens ældste tegneserie og science fiction boghandel Åbnede første gang dørene i 1971. Lokalerne er stadig ejet af de originale ’fantaskere’ Rolf Bülow og Søren Pedersen. Siden 2008 har Fantask været ejet og drevet af Marit Nim, der har arbejdet i butikken i 24 år. Butikken har haft flere prominente besøg. Blandt andet har Marvel-legenden Stan Lee besøgt butikken og det samme har Anders And-tegneren Carl Barks. I flere år drev Fantask to butikker, men de lukkede den ene igen for tre år siden.

Flere medier har dog også henvendt sig, siden Berlingske i går breakede nyheden. Radio24syv er netop gået ud af døren.

Finanskrise og et ændret marked

I dag er Marit Nim rørt. Det er tydeligt. Både af de mange varme henvendelser fra folk, men også virkeligheden, der nu ikke rigtig kan skubbes længere væk.

»Sandheden er, at jeg overtog butikken i 2008 kort før finanskrisen ramte. I starten mærkede vi det faktisk ikke, men pludselig stoppede folk med at købe lige så mange tegneserier. Og selv om krisen er afblæst, mærker vi butikker den stadig. Det er, som om folk aldrig rigtig kom tilbage på samme måde«, siger hun.

»Og man kan altid få tingene billigere på Amazon«.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Det er dog ikke kun Amazon, der har presset det lille skatkammer af tegnede superhelte, detektiver og fantasidyr. For det første vil de to grundlæggere af butikken, Rolf Bülow og Søren Pedersen, der stadig ejer lokalerne, gerne sælge. For det andet er huslejen, uanset hvad, meget dyr. Og for det tredje oplever Marit Nim, at der er sket et skifte i, hvem der kommer ind i butikken.

I hendes optik er det blevet mere almindeligt accepteret, at folk læser tegneserier, men da man ikke længere oversætter for eksempel de japanske manga-tegneserier til dansk, er det svært at fange de unge, der måske er lidt for gamle til Anders And, men omvendt ikke er helt gode nok endnu til engelsk.

Samtidig er mange af de klassiske superhelteserier blevet meget mørke og voksne og måske lidt for voldsomme til de yngste.

Skal gentænkes for at overleve

Som tingene ser ud nu, lukker butikken permanent den 29. juni, når næste husleje skal betales. I hvert fald i de lokaler.

Marit Nim ville nemlig gerne flytte lokaler, hvis det kunne sikre butikkens overlevelse.

»Men jeg ville være i tvivl om, hvorvidt vi kunne få alle vores kunder til at flytte med«, siger hun.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Da de for et par år siden lukkede afdelingen lige ovre på den anden side af gaden, troede flere, at de allerede var lukket helt.

»De kunne simpelthen ikke finde os. Og mange af vores kunder er også turister i København, der kommer specifikt for at se verdens ældste tegneseriebutik. Dem ville vi jo nok også miste«.

Skal Fantask overleve, skal der først og fremmest en stor sum penge til for at dække det, Marit Nim allerede skylder.

»Men så ville vi nok også skulle finde en ny måde at køre butikken på. For det er jo ikke nok, at folk kommer ned i butikken nu eller i morgen. De skal også gerne have lyst til at blive ved med at komme i fremtiden«, siger hun.