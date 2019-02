DR tilbød skuespillere job uden løn

Dansk Skuespillerforbund kritiserer Danmarks Radio for at bryde overenskomsten ved at tilbyde uddannede skuespillere gavekort i stedet for løn. I DR erkender man, at der er sket en fejl.

Et gavekort på 500 kroner samt en gavekurv i stedet for løn. Det blev et medlem af Dansk Skuespillerforbund tilbudt af Danmarks Radio for at spille med i et nyt DR Ultra-program med arbejdstitlen ’Agent Zombie’.

Samtidig blev en anden professionel skuespiller tilbudt en symbolsk betaling for at medvirke i programmet. Og det på trods af, at DR har en overenskomst med skuespillerforbundet.

»Det er rystende, og jeg har rådet medlemmerne til at sige nej. Vi oplever det som enestående, at et medlem af Dansk Skuespillerforbund får at vide af en stor spiller på markedet som Danmarks Radio, at man skal arbejde uden for overenskomst«, siger formand for Dansk Skuespillerforbund Benjamin Boe Rasmussen.

Det er helt i hegnet, at der sker en fejl på det niveau i en statslig virksomhed Benjamin Boe Rasmussen, formand for

Ifølge overenskomsten mellem Danmarks Radio og Dansk Skuespillerforbund er dagstaksten for professionelle skuespillere 3.691,63 kroner. Den afviste DR Ultra direkte at betale, viser en korrespondance, efter at DR selv havde rettet henvendelse til teatret Svalegangen i Aarhus for at søge statister og skuespillere til programmet.

»Vi kan ikke tilbyde løn efter overenskomst med Skuespillerforbundet – som nævnt bliver det et symbolsk beløb«, skriver en tilrettelægger fra DR Ultra i en mail til en skuespiller, som spørger, hvad lønnen er for at medvirke i ’Agent Zombie’.

Til en anden skuespiller skriver tilrettelæggeren i en mail:

»Jeg har undersøgt honoraret, hvilket ikke bliver i overensstemmelse med Skuespillerforbundet. Deltagelsen skal som udgangspunkt være for interessens skyld. Som tak vil I derfor modtage et gavekort på 500 kr. og en gavekurv«.

Forbund undrer sig

Forelagt kritikken fra Dansk Skuespillerforbund svarer Johanne Bagge, chef for DR B&U’s Ultra-redaktioner, i første omgang i en mail til Politiken:

»Jeg kan se, at vores redaktion, som har søgt medvirkende til programmet, desværre ikke har haft kendskab til overenskomsten mellem DR og Dansk Skuespillerforbund, og det kan jeg selvfølgelig kun beklage. Der er kun blevet søgt statistmedvirkende, men jeg må medgive, at det er uklart formuleret, når ordet skuespiller er blevet brugt«.

Benjamin Boe Rasmussen fra Dansk Skuespillerforbund finder det mærkeligt, at Danmarks Radio så sent i processen siger, at man kun har været interesserede i henvendelser fra statister:

»DR har også søgt skuespillere. Helt specifikt har DR henvendt sig til nogle af vores medlemmer på teatret Svalegangen i Aarhus og har haft lønforhandlinger med dem på mail. Af den korrespondance fremgår, at de godt ved, der er en overenskomst mellem Danmarks Radio og Dansk Skuespillerforbund«.

Benjamin Boe Rasmussen henviser blandt andet til en passage i korrespondancen, hvor tilrettelæggeren fra DR skriver, at der ikke er »budget til at kunne honorere i overensstemmelse med den overenskomst«.

DR: »Det er jo en fejl«

Dansk Skuespillerforbund, som har haft sine jurister på sagen og har vist Politiken anonymiserede versioner af de pågældende mails, påpeger desuden, at DR har bedt skuespillerne lave en castingvideo:

»Det gør man ikke, hvis det er statister, man søger«, siger Benjamin Boe Rasmussen.

Johanne Bagge fra DR forstår godt, at Benjamin Boe Rasmussen undrer sig over, at DR Ultra har henvendt sig til professionelle skuespillere på et teater, hvis det kun var statister, man søgte.