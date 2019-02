Pengene vælter ind: Lukkedag kan blive til festdag i Fantask

En indsamling til fordel for den konkurstruede tegneseriebutik i København har på blot to dage nået målet og meget mere til. Det giver håb om overlevelse, fortæller indehaveren.

325.875 kroner. Så mange penge har 1.457 personer siden fredag doneret for at redde den lukningstruede københavnske tegneserie- og spilbutik Fantask. En butik, der med sin 47 år lange historie er verdens ældste tegneseriebutik.

Målet med indsamlingen var 200.000, men ved frokosttid søndag er det altså for længst nået. Det store beløb giver håb for fremtiden, fortæller indehaver Marit Nim, der har arbejdet i butikken siden 1994 og overtog driften i 2008.

»Wauuuu! Jeg synes, det er helt utroligt. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige. Vi er helt overvældede. Vi syntes, Fantask var et dejligt sted at besøge, også inden vi blev ansat, og det ville være rigtigt trist, hvis det nu ikke var der mere. Det varmer rigtig meget, at der er mange, der tænker det samme«.

Betyder de mange penge, at Fantask ikke lukker?

»Jeg kan ikke sige noget endeligt nu. Men vi har 1.000 gange mere håb, end vi havde for en uge siden. Jeg har rigtig mange møder med folk, der vil hjælpe på forskellig vis i den kommende uge, og før jeg har talt dem, ved jeg ikke præcis, hvad der sker. Beløbet kan i hvert fald hjælpe på vores umiddelbare problem. Men i længden skal folk jo huske os om et halvt år og om et helt år – ellers er det her kun plaster på såret«.

Indehaveren af Fantask meddelte beslutningen om lukningen til butikkens trofaste kunder onsdag, så de havde god tid til at bestille deres seriehæfte-abonnementer et andet sted, før lukkedatoen 29. juni. Men nyheden spredte sig lynhurtigt på de sociale medier, og pludselig var historien om den pressede tegneseriebutik overskrift i både små og landsdækkende medier.

Den trofaste kunde Benjamin Lund Preisler Herbst kunne ikke stiltiende se til, at »en ener« gik konkurs, og satte gang i en online indsamling. Og så gik det ellers hurtigt.

Er den massive opbakning kommet bag på dig, Marit Nim?

»Ja, det er den. Jeg vidste, at folk ville være triste over, at det ikke kunne fortsætte. Men i den grad – det kunne ingen have forudset. Jeg synes, det er supersødt af Benjamin (Lund Preisler Herbst, red.) at gå ind at lave den indsamling. Jeg kender ham som gammel kunde, og vi mødes til messer, men han er ikke en personlig ven. Han er dog en af dem, jeg har møde med i næste uge«.

Foto: Magnus Holm Marit Nim har arbejdet i Fantask i 1994. I de sidste seks år har det været svært for tegneseriebutikken i kælderen at klare sig i konkurrencen med internetbutikker som Amazon.

Marit Nim har arbejdet i Fantask i 1994. I de sidste seks år har det været svært for tegneseriebutikken i kælderen at klare sig i konkurrencen med internetbutikker som Amazon. Foto: Magnus Holm

Du overtog butikken i 2008. Hvordan har det været at drive den i en tid, hvor meget handel flytter online?

»De sidste seks år er det gået ned ad bakke, og vi har prøvet alt. Vi har sparet på alt, men vi kan kun spare indtil en vis grænse. Og så tænkte jeg, at nu kunne jeg se, at det går ikke mere. Hullet bliver bare større, og vi bliver nødt til at melde ud, at det er det. Det gjorde vi så. Og så eksploderede internettet«.

Hvad skal der til for, at Fantask kan fortsætte?

»Vi har haft mange folk, der har været inde i butikken, efter det her har været i medierne. Der har været sort af mennesker. Det er supersejt. Mange siger, at det er tyve år siden, de sidst har været der, og det er jo ikke, fordi de behøver at komme hver uge, men hvis folk gerne vil have, at vi ligger her om tyve år, så skal de komme oftere«.

Hvad vil I selv gøre for, at Fantask også eksisterer om tyve år?

»Vi kan aldrig konkurrere med priserne på Amazon. Vi skal holde fast i den personlige betjening. Jeg har mange kunder, der ved, hvad jeg hedder, og som jeg ved, hvad hedder. Mange siger ’wau, det er en fantastisk butik, jeg vil gerne komme igen’«.