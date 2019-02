Bookmakernes favorit, en bagedyst-deltager og en veteran: Alt du har behov for at vide før Melodi Grand Prix

I aften sender DR Melodi Grand Prix 2019 direkte fra Boxen i Herning.

Showkonkurrencen bliver præsenteret af Kristian Gintberg, der tidligere har været vært for børnenes MGP-finale og Johannes Nymark, der har været grandprix-vært de seneste to år sammen med Annette Heick.

I år er der for en gangs skyld noget at leve op til for de deltagende popsangere. Den niendeplads som Jonas Rasmussen og hans vikinger fik bjærget i land sidste år i Lissabon er jo absolut en mere end hæderlig placering.

Er der så en ny ’Higher Ground’ blandt de danske bud i år? Eller måske én, der kan gøre sig endnu mere gældende? svaret er: det ved vi ikke. Det er på én gang det charmerende og åndsforladte ved den sangkonkurrence. Men én ting ved vi dog: Dansk Melodi Grand Prix bliver en af årets største tv-begivenheder. Sådan er det altid. Sidste år så 1.393.000 showet.

31 sangskrivere står bag de 10 sange, der i mange tilfælde er blevet til ved én af de mange Eurovision-sangskriver-camps, der bliver afviklet rundt omkring i løbet af året. Christoffer Stjerne og Frederik Sonefors har begge været involveret i to af de deltagende sange, mens Lise Cabble har været med til at skrive tre numre i den danske finale. Grand Prix-veteranen har faktisk også en finger med i spillet på sange, der er udvalgt til de lokale Eurovision-konkurrencer i Storbritannien og Sverige. Jo, Eurovision Song Contest er sandelig internationalt. De eneste lokalpatrioter i det game er efterhånden publikum.

De vil i aften opleve, at der bliver sunget på ikke færre end seks forskellige sprog. Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen bidrager til mangfoldigheden med indtil flere hovedsætninger på grønlandsk i deres ’League Of Light’. De to er gamle venner fra gymnasietiden i Nuuk i 90’erne. Fra hver sin ende af Rigsfællesskabet har de hver især skabt sig en lang musikkarriere. Humørekspressen (Pharfar, Klumben, Chapper og Peter Lützen) hører også, sammen med Leeloo, til blandt de mere rutinerede deltagere.

Som sædvanlig er en del af de yngre deltagere hentet fra talentshows og musicalscenen i provinsen: Sigmund deltog i sidste års ’X Factor’, Rasmus Faartoft og Teit Samsø var med i Fredericia Teaters Seebach-musical.

Sjovt nok har ’Den store bagedyst’ været murbrækker for Jasmin Gabay, der deltager som solist for første gang. Mere sådan ud af det blå træder 20-årige Leonora, der hidtil har været optaget af skøjteløb på eliteplan og de københavnske piger Marie Isabell og Simone Emilie ind på scenen i Herning aften.

Vinderen findes gennem to afstemninger umiddelbart efter showet. Den ene er publikums og seernes, den anden er fanjuryens, der er til stede i salen i Boxen. De to afstemninger vægtes 50/50, når det endelige resultat skal findes.

Bookmakernes favoritter er Leonora, Julie & Nina og Simone Emilie.