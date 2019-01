Kulturfolk opfordrer til boykot af europæisk melodigrandprix i protest mod Israels »krænkelser« af menneskerettigheder

Flere end 50 britiske kunstnere og kulturfolk vil have BBC til at trække sig fra årets Eurovision. Også i Danmark er der kritik af planerne om at afholde sangkonkurrencen i Israel, som får massiv kritik af menneskerettighedsorganisationer.

»Vi kan ikke ignorere Israels systematiske krænkelser af palæstinensiske menneskerettigheder«, protesterer flere end 50 britiske kulturpersonligheder i The Guardian.

De opfordrer i et debatindlæg den britiske tv-station BBC til at boykotte Eurovision, som i maj afholdes i Tel Aviv i Israel, da sidste års vinder af det europæiske melodigrandprix er en israelske kunstner.

»Det kan godt være, at Eurovision er let underholdning, men det er ikke fritaget fra at forholde sig til menneskerettighederne«, hedder det i brevet, der kritiserer de israelske sikkerhedsstyrker for at stjæle palæstinensisk land og for at tæve og skyde palæstinensere.

Blandt underskriverne af det åbne brev er kunstnere som musikeren Roger Waters, designeren Vivienne Westwood og filminstruktørerne Mike Leigh og Ken Loach. Og det kommer en lille uge før, Storbritannien skal vælge sin repræsentant til den europæiske sangkonkurrence.

De påpeger, at BBC er sat i verden for at fremme ytringsfriheden, og at BBC derfor burde kæmpe for at få flyttet melodigrandprixet.

Det er dog ikke kun i Storbritannien, at der er protester mod afholdelsen af Eurovision i Israel. Kritikken kommer fra hele Europa.

Herhjemme har flere kendte danskere, blandt andre skuespilleren Jesper Christensen og musikeren Raske Penge, været med til at underskrive en global protest mod showet fra 150 kunstnere, der blev bragt i The Guardian i efteråret. Den fremhævede, at Israel har fået massiv kritik af blandt andre Amnesty International for at skyde på ubevæbnede palæstinensiske demonstranter.

Dengang meddelte DR, at man ikke havde i sinde at udeblive fra Eurovision i 2019.

»Danmark er med, fordi Eurovision handler om alt muligt andet end at skabe splid. Eurovision handler om at samle Europa, og derfor er vi med«, sagde underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, til DR.