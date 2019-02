Når man har læst ’Terroristen fra Nørrebro’, står det klart, at Omar el-Hussein ikke bare impulsivt begik et terrorangreb. Han viste tegn på radikalisering i sin tid i fængslet, hvor det på trods af flere indberetninger fra Kriminalforsorgen er lykkedes ham at indsmugle propaganda fra Islamisk Stat og Al-Qaeda. Her er han fanget af overvågningskamera ved Kildevældskolen på Østerbro, efter skyderiet ved Krudttønden.