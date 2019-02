Jeg overlevede angrebet mod Krudttønden. Dagen ændrede mit liv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg overlevede terrorangrebet på Krudttønden 14. februar 2015. Den dag, Omar El-Hussein kastede sig ind i mit liv og ændrede det radikalt. Forandring er livets essens og vilkår. Når man ikke selv har valgt forandringen, er udfordringen ekstrastor.

Jeg har skullet finde en ny identitet i forhold til venner, netværk og i forhold til mit job. Jeg er ikke længere i stand til at arbejde som sygeplejerske.

Det første halve år efter terrorangrebet fyldte jeg min kalender til bristepunktet med aktiviteter. Jeg var overbevist om, at jeg nok skulle kunne presse mig selv til en normal hverdag. Resultatet var, at jeg brød fuldstændig sammen og var sygemeldt i syv måneder.

Jeg har følt mig ensom. Det skyldtes nok oplevelsen af, at omverdenen ikke er i stand til at forstå, hvad vi, der var der den dag i februar, gik igennem.

På dagen var jeg inviteret til et arrangement under temaet ’Kunst, blasfemi og ytringsfrihed’ med den svenske tegner og kunstteoretiker Lars Vilks og en række andre debattører og kunstnere i Krudttønden. Min veninde Helle Merete Brix, journalist og forfatter, havde inviteret mig. Der havde ikke været den store pressedækning i forhold til arrangementet. Jeg havde nær misset tidspunktet, hvis ikke Helle Merete havde sendt en reminder om at komme i god tid pga. sikkerhedskontrol.

Jeg cyklede til Krudttønden. Parkerede min cykel uden for bygningen. Her begyndte mine tanker at kredse om beskyttelsen. Der var intet politi udenfor. Ikke at det bekymrede mig. Jeg bemærkede det blot. På baggrund af den tragiske hændelse på Charlie Hebdo i Paris blot en måned tidligere var det på sin vis bemærkelsesværdigt, at der ikke var indsat ekstra beredskab udenfor.

Inna Shevchenko, leder af den feministiske bevægelse Femen, startede dagens paneldebat. Hun talte vel i knap fem minutter. Så begyndte bragene.

Ved lyden af det tredje skud gik det op for alle i rummet, at vi var i fare. Der blev stille i salen et kort øjeblik. En stilhed ... med en uudsagt fælles forståelse af, at det, vi havde hørt, var skud. En stemme sagde: »Ned!«. Skuddene haglede løs udenfor. Fra foyeren lød skudsalver.

Det var en bartender, der først fik øje på El-Hussein. Han råbte: »Mand med våben!«. Hvorefter han trak sin kollega med i ly under baren. På et splitsekund var debatarrangementet forvandlet til et terrorangreb.

Mirakuløst nok blev livvagter og politi kun lettere såret, da El-Hussein fyrede en regn af skud mod de store glasruder i foyeren. En livvagt havde med det samme ført den svenske tegner og kunstteoretiker Lars Vilks ud af salen til et sikkert sted.

Hvad der herefter udspillede sig derinde, var som en film.

Jeg sad som i en glasklokke, ude af stand til at røre mig. Jeg så folk flytte sig, løbe ud. Ingen råb, kun lyden af borde og stole, der væltede og blev anvendt til hjælpeløse barrikader. En kvinde kravlede hastigt forbi mig på gulvet, rejste sig og løb væk. Jeg tænkte, at jeg måtte handle, så jeg krøb ned på gulvet og begyndte at kravle med kurs mod bagudgangen. Skuddene haglede stadig løs udenfor.

Jeg stoppede op ved et bord med nogle stole. Hvor skulle jeg gøre af mig selv? Jeg lagde hovedet under en caféstol og så lige op på Dan Park, en svensk gadekunstner. Han sad på en stol op ad væggen med sin mobil. Han så apatisk ud. Jeg tænkte, at der ingen beskyttelse var i at ligge på gulvet under en lille caféstol. Men jeg blev liggende. Jeg var bange, mit hjerte hamrede.