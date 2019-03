Næste uges kultur: Nu kommer den anmelder-roste film om van Gogh med Willem Dafoe i hovedrollen

Næste uge byder også på et nyt album fra Love Shop og på Thomas Bobergs allerede pænt hypede bog ’Africana’, hvor han skriver om sit møde med det store mørke kontinent syd for Europa.

KIM SKOTTE OM FILM: Van Gogh – Ved evighedens port. Instr. Julian Schnabel. Biografpremiere 7. marts





Den bemærkelsesværdige animation ’Looking for Vincent’ brugte Vincent van Goghs malerstil til at fortælle historien om den berømte kunstmalers endeligt som en detektivhistorie.

Julian Schnabels biopic ’At Eternity’s Gate’ handler om den samme tid, men går en helt anden vej. I stedet for at kopiere hans stil og strøg prøver Schnabel at indleve sig i van Goghs kunstneriske blik på verden – og dets omkostninger. Willem Dafoe blev i Venedig belønnet med prisen som bedste skuespiller for sin præstation.

SIMON LUND OM BEAT: Love Shop: Brænder boksen med smukke ting. Nyt album ude 8. marts.

Præcis to år efter at Love Shop udgav det roste album ’Risiko’, er bandet med Jens Unmack i spidsen klar med sit tolvte album.

Snart 30 år og flere dødsfald efter debuten ’1990’ holder Love Shop ingen pauser. Og bandet har åbenbart heller ikke travlt med at søge bagud, hvis man skal tro albumtitlen.

Som Unmack på forhånd har sagt om ’Brænder boksen med smukke ting’: »Aldrig træt, aldrig mæt. Vi skal videre nu«.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER: Thomas Boberg. Africana. Gyldendal. Udkommer 6. marts

Thomas Bobergs fremragende rejsebøger har oftest taget afsæt i oplevelser og møder, herunder psykedeliske, i det sydamerikanske.

Boberg boede i en årrække i Lima i Peru. I ’Africana’ er han, som titlen angiver, på færde i det store mørke kontinent syd for Europa.

Han rejser med Rebecca, hvis far er fra Ghana, og ’Africana’ er også en bog om de tos kærlighed og møder med andre rejsende.

Som det fremgik af avisen forleden bl.a. med Madame Nielsen, der fremstod lige lovlig påholdende, hvad angår det rent pekuniære. Boberg rejser aldrig kun i geografien, men også i sindet. Der er noget at se frem til.

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK: Nordic String Quartet. Den Sorte Diamant, Dronningesalen. 5. marts.

Det er kun tre måneder siden, de debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Men Nordic String Quartet, som den nye danske kvartet kalder sig, har allerede i et par år arbejdet på deres første store pladeprojekt, som er en samlet indspilning af den skæve og herlige komponist og smagsdommer, nu afdøde Pelle Gudmundsen-Holmgreens strygekvartetter.

Ved koncerten i Diamanten supplerer de med kvartetter af Beethoven og – nordisk skal det jo være – Jean Sibelius.

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Koloristerne. Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads. Åbner 3. marts.

Koloristerne blev dannet i 1932, men det er ikke desto mindre en af de danske kunstnersammenslutninger, der stadig spræller.

Er den ligefrem sprællevende? Den er i hvert fald usædvanlig gæstfri! For ud over den faste garde af medlemmer er følgende kunstnere inviteret med som gæsteudstillere, i næsten alfabetisk orden: Jens Ardal & Morten Kromann , Christina Capetillo, Asger Harbou Gjerdevik , Silas Inouie, Ida Kvetny, Anne Sofie Meldgaard, Claus Hugo Nielsen, Nalini Printz, Hartmut Stockter, Tove Storch, Maria Wæhrens og Kathrine Ærtebjerg.

De kan alle ses lige indtil 31. marts.