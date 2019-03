Vinder af årets pressefoto var overrasket: »Det var det eneste billede, jeg ikke havde forberedt en historie til«

Det var et billede af sprøjtende champagne, fest og unge kvinder i korte kjoler, der i dag modtog prisen som årets pressefoto, da landets fotografer hædrede sig selv ved prisuddeling i København. Fotografen Bax Lindhardt var overrasket over, at hans nyhedssnapshot løb med sejren.