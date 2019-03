Fest, champagne og kunstige øjenvipper: Dette billede vinder prisen for årets pressefoto

For en gangs skyld er det ikke et billede af krig og krise, der tager førstepladsen som årets danske pressefoto. Tværtimod er det et hverdagsbillede af en virkelighed, der er naturlig for nogle og fremmed for andre. »Fantastisk og forfærdeligt« på samme tid, som juryen skriver.

Årets bedste pressefoto er netop blevet kåret i Den Sorte Diamant i det indre København, hvor en stor gruppe fotografer har ventet i spænding.

Vinderen blev Bax Lindhardt med et snapshot af alt andet end krig, død og elendighed, som ellers plejer at kaste priser af sig. Nej, dette billede er fra Reality Awards, hvor en mand sprøjter champagne ud over tre piger, der vender sig bort.

Ud over at det er et godt billede, begrunder juryen valget med, at det også indeholder en problemstilling. For det viser, at nutidens realityverden er fest, farver og bobler, men jo længere tid man kigger på billedet, des mere sørgeligt bliver det, mener de. Det er et spejl på en virkelighed, hvor unge hungrende søger opmærksomhed og anerkendelse.

»Det fejrer ikke udviklingen, men retter det hårde blitzlys mod den. Billedet er både fantastisk og forfærdeligt«, lyder det i juryens begrundelse.

Billedet er udvalgt mellem 2.545 billeder af en lille jury bestående af tre kvinder og to mænd.

Nye kriterier

For første gang i en årrække er det en freelancer, der vinder prisen både for årets danske pressefoto og som årets danske pressefotograf.

Ofte har det været de større mediers fastansatte fotografer, der har haft midler og tid til at lave den slags fotografier, der har vundet. I år har Pressefotografforbundet, der står bag konkurrencen, dog valgt at ændre bedømmelsesprocessen, for at vinderne i højere grad afspejler den mediehverdag, hvor færre efterhånden har fast ansættelse.

Årets pressefotograf blev Mathias Svold.

Politikens Jacob Ehrbahn vandt desuden for bedste billede i kategorien reportage, udland for sine billeder fra verdens største flygtningelejr i Bangladesh.

Derudover vandt Politiken fire andenpladser, bl.a. for Heidi Skibsteds webdokumentar om syriske Ibrahim Jokahdar, der er en uundværlig arbejdskraft på fiskefabrikken Famm Seafood i Hanstholm.