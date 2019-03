Glem alt om det hyggelige samtalekøkken: Man kan da sagtens stable køleskabet oven på komfuret

Køleskabet er helt tomt. Opvaskemaskinen ser ud, som om den aldrig har været i brug. Og der er ingen varme i kogepladerne. Men bortset fra de detaljer er Jerszy Seymours køkken fuldt funktionsdygtigt. Det ser bare ikke sådan ud.











Sacred Mountain by Jerszy Seymour. Etage Projects. Borgergade 15E. Kbh. Til 27. april

’Sacred Mountain’ hedder udstillingen hos Etage Projects i Borgergade i København, der viser værker af den tyske designer og kunstner Jerszy Seymour. Hovedværket er køkkenet, der består af køkkenelementer, som er kastet lidt hulter til bulter op ad og på hinanden, så de danner et bjerg. Malet i kraftige farver, der nærmest ser ud, som om de er sprøjtet på, er Jerszy Seymours køkken alt andet end almindeligt, og skal man bruge noget i de øverste skabe, må man tage den stige i brug, som Seymour stiller til rådighed.

Den stærke orange farve danner baggrund for de redskaber, som Jerszy Seymours vil have os til at bruge i sit køkken. Foto: Peter Boel

På væggen hænger redskaber, man kan bruge, hvis man skal kokkerere, og i rummet ved siden af er der opstillet et spisebord med en tilhørende taburet, hvor man kan indtage sin mad. En skrigende orange farve dækker møblerne, der er fremstillet i et plastiklignende materiale, der får alt inventaret til at se ud, som om det er lavet i modellervoks – hvilket er med til at trække den sidste rest af alvor ud af Jerszy Seymours køkkeninstallation.

Det er her, man bliver lidt forvirret. For Jerszy Seymour, der blev født i 1968, er opvokset i London og nu bosiddende i Berlin, er faktisk uddannet designer. Han kan skabe ting, der har en ægte funktion, og han har arbejdet sammen med både Magis, Alessi og Vitra; efter sigende er han en af den britiske designer Jasper Morrisons store idoler.

Er det kunst?

Jasper Morrison er funktionalist til fingerspidserne og skaber intet overflødigt, men han er også optaget af, hvad design overhovedet kan og skal. I en tid, hvor vi har så rigeligt af alt – i hvert fald mange af os – må man som formgiver konstant spørge sig selv, om vi skal bruge flere møbler og flere ting til køkkenet.

Sådan tænker Jasper Morrison, og det betyder, at de ting, han designer, er så fri for dekoration og modeluner, at de kan bruges nu og i al tid fremover.

Hvad sker der med design, når man vrider så meget i det, at det ikke længere kan bruges?

Umiddelbart er det ikke til at afkode, hvad Jerszy Seymour vil sige med sit dekonstruerede køkken, sine møbler og vægmaleriet ’Abstract Cave-ism’. Det hele ligger meget langt fra traditionelt design, og placeret i de hvide, tomme gallerirum fremstår det som ren kunst – helt blottet for funktion. Men Jerszy Seymour får os til at overveje, hvordan et køkken skal se ud, og hvordan en ordentlig taburet bør se ud, før vi overhovedet kan tage det seriøst.

Design, funktion og forbrug

Hvad sker der med design, når man vrider så meget i det, at det ikke længere kan bruges? Skal de ting, vi skaber i dag, overhovedet løse praktiske problemer, eller skal tingene i virkeligheden fortælle os, at vi ikke har brug for flere ting?

Jerszy Seymour kommer ikke selv med svaret, men med sine værker holder han et spejl op for os forbrugere. Han holder også et spejl op over for designbranchen og for den traditionelle dyrkelse af gesamtkunstwerket, hvor alle elementer helst skal spille sammen, som man blandt andet kan se det i Arne Jacobsens Royal Hotel, hvor han designede alt helt ned til dørhåndtag og knopperne på gardinstængerne.