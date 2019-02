Ukraine trækker sig helt fra Eurovision

Ukraine kommer ikke til at møde op til årets internationale melodigrandprix.

Det gør de ikke, fordi de ikke har været i stand til at finde en kunstner, som vil repræsentere landet - og som den ukrainske public service tv-station UA:PBC vil sende afsted.

Egentlig vandt sangerinden Maruv det ukrainske melodigrandprix, men hun er en populær musiker i Rusland, hvor hun også turnerer. Ikke det mest populære i Ukraine, der har et betændt forhold til russerne.

På spørgsmålet om, hvorvidt Krim-halvøen hørte til Ukraine svarede Maruv godt nok ja under det ukrainske grandprix, men alligevel kunne UA:PBC senere meddele, at hun, trods sejren, ikke ville komme til at repræsentere landet.

Nu har tv-stationen så forhandlet med nummer to og tre ved sangkonkurrencen, Freedom Jazz og Kazka, men også uden at kunne nå til enighed.

Derfor melder UA:PBC, at Ukraine helt trækker sig fra konkurrencen.

»Eurovision er en mulighed for, at ethvert land kan vise sig frem internationalt, og for at de optrædende kan virke som ambassadør for deres land og få fans verden over. Men årets udvalg [af kunstnere, red.] har trukket opmærksomhed til et systematisk problem i musikindustrien i Ukraine - forbindelsen mellem kunstnere og en agressorstat med hvem vi på femte år ligger i konflikt«, skriver UA:PBC i en udtalelse på Eurovisions hjemmeside.