Danske fans ryster på hovedet af pædofilianklager mod Michael Jackson: »Dommen er nødt til at komme i en retssag. Ikke fra en folkedomstol«

I dokumentaren ’Leaving Neverland’, beskylder to mænd popidolet for at misbruge dem seksuelt, da de var børn. Men skal det påvirke vores forhold til den afdøde stjernes musik? Vi har spurgt en musikredaktør, en fan og en radiochef.

Foto: Privatfoto

Ralf Christensen, musikredaktør og filmanmelder på Dagbladet Information

»Jeg har set dokumentaren, og jeg fandt den ekstremt troværdig, og jeg tror ikke, det vil være nemt at lytte til hans musik på den måde, vi som kultur gjorde før. Nogle gange kommer et menneskes liv til at fylde så meget, at man ikke kan høre musikken på samme måde igen.

»Problemet med Michael Jackson er også, at hans musik er festlig. Hvis det havde været et mørkt værk, som undersøgte sjælens afkroge, ville det være nemmere at lytte til. Men det er et værk, der handler om fest, kærlighed og desværre også sex. Det kommer for tæt på ugerningerne«

»Som individ er min moralske grænse blevet overskredet. Men som professionel kulturformidler vil jeg stadig have et forhold til hans musik. Det er vigtigt, at vi også lytter og har et kendskab til, hvad der foregår inde i et menneske, som har gjort onde gerninger. Det er ikke sikkert, at folk kan rumme det individuelt, og det behøver de heller ikke. Men det skal vores kultur kunne«.

»Vi har altid haft et kompliceret og med årene tragisk blik på ham. Han blev meget hurtigt en freak at se på, og hans egen opvækst var også præget af overgreb. Det tragiske blik bliver nu forstærket. Fordi dokumentaren er så troværdig, rammer den nærmest som en udenomsretlig dom«.

Pr-foto: Bauer Media

Tobias Nielsen, vicedirektør Bauer Media, der står bag bl.a. The Voice

»Vi vil fortsat spille Michael Jackson på vores radiokanaler, men vi har besluttet, at vi vil tage det op til seriøs overvejelse, hvis der kommer nye beviser frem, og han bliver kendt skyldig i forbindelse med et civilt søgsmål. Det er en meget svær beslutning, som vi tager fra sag til sag. For os er det en samlet vurdering af kunstneren, og der findes ikke en firkantet drejebog for, hvornår vi stopper med at spille en kunstner«.

»Jeg synes, at #MeToo synliggjorde vigtigheden af, at man forholder sig til, hvordan anerkendte og magtfulde musikere og kunstnerne opfører sig. Jeg ved, det er kontroversielt, men jeg mener, at det er meget svært at adskille musikeren fra musikken, og det er det, fordi musikeren udgør og er en markant del af værket. Derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at folk overvejer med sig selv, om de fortsat vil lytte til Michael Jackson«.

»Vi ønsker ikke at gøre os til juridisk dommer, men vi forholder os til, om dokumentationen er overvældende, samt hvad kunsterne er anklaget for. I de år, vi har drevet radio i Danmark, er der to tilfælde, hvor vi er stoppet med at spille en kunstner, XXXTentacion og R Kelly. I de sager har vi valgt ikke fortsat at supporte artisten på baggrund af de indicier og anklager, der foreligger, samt alvoren af deres forbrydelser«.