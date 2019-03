Telefonen er tricket: Det kræver sin mand at bære en hel film på sine skuldre

FOR ABONNENTER

Lørdag aften ved uddelingen af Bodilpriserne i Stærekassen i København modtog Jakob Cedergren prisen for bedste mandlige hovedrolle. Han fik statuetten for at spille politibetjenten Asger Holm i debutfilmen ’Den skyldige’ om en vagthavende betjent, der modtager et 112-opkaldt fra en kidnappet kvinde.