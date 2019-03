Kasi-Jesper efter kritik af bogudtalelser: »En journalist, der har jagtet mig i 6 år, har skrevet en svinerbog om mig«

Forfatteren bag bogen understreger, at Jesper Kasi Nielsen har haft god tid til at komme med indvendinger, og at citaterne ikke er taget ud af kontekst.

En ny bog om den tidligere storsponsor i Brøndby IF Jesper Kasi Nielsen er netop udkommet.

’Kasi-Jespers kamp’ er skrevet af journalist og forfatter Ole Hall, og nogle af de mere kontroversielle udtalelser i bogen har skabt overskrifter de sidste dage. Især en sammenligning af jyder og jøder møder stor kritik.

I bogen er Kasi Nielsen citeret for at sige:

»Det er med jyder, som med jøder (...) de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglade med, om du tjener penge«. Han kalder også jyder nogle snydepelse, selv om mange af dem er dygtige forretningsmænd.

Kritikken har nu fået Jesper Kasi Nielsen til at komme med et modsvar i en sponsoreret facebookopdatering.

»Come on. En journalist, der har jagtet mig i 6 år, har skrevet en svinerbog om mig, jeg ikke vil være en del af eller læse korrektur på«, skriver han og anklager Ole Hall for at have taget citater ud af en kontekst. Til slut opfordrer han folk til ikke at købe bogen.

Kasi afbrød selv kontakten

Men at Kasi Nielsen ikke har villet være med i bogen, passer ikke, hvis man spørger erhvervsjournalist Ole Hall.

»Vi har haft et udmærket professionelt forhold, hvor jeg har interviewet ham i timevis til bogen. Han bad om at få lov til at lave et faktatjek på bogen, inden den udkom, og så sendte jeg ham det næsten færdige manuskript. Efterfølgende valgte han at afbryde dialogen. Han ønskede ikke engang at rette noget som helst i bogen«, siger Ole Hall og fortæller, at de ikke har haft kontakt siden slutningen af 2018, hvor Ole Hall sendte Kasi Nielsen manuskriptet.

Ole Hall afviser også, at citaterne er taget ud af kontekst.

»Jeg beskriver netop konteksten i bogen. Vi sidder over for hinanden i Trump Tower, hvor jeg fremlægger nogle e-mails fra en jysk forretningsmand, der ikke har fået sine penge af ham. Så begynder Jesper at fortælle, hvad han egentlig synes om jyske forretningsmænd. Det er et seriøst interview og har intet at gøre med jokes fra et foredrag, som han skriver i opdateringen. Det er noget, han finder på«, siger Ole Hall.

I en e-mail til Politiken skriver Jesper Kasi Nielsen, at han ikke vil deltage i promoveringen af bogen:

»Den opdatering lavede jeg kun, fordi han (Ole Hall, red.) nu fik en historie ud om, at jeg skulle have et generelt problem med jyder og jøder, hvad jeg selvfølgelig ikke har. Det gik langt over min grænse, derfor reagerede jeg modvilligt. Han ønsker blot at sælge sin bog, hvad jo er forståeligt nok«.

Ud over at have været Brøndbys storsponsor er Jesper Kasi Nielsen kendt for at have tjent millioner på smykkefirmaet Pandora og virksomheden Kasi-Group. I dag arbejder han med smykkefirmaet Amazing Jewelry.

Han har tidligere været involveret i flere skattesager, senest i starten af januar, hvor han blev anklaget for at have lånt 33 millioner kroner af sit eget selskab.