Tillykke til vinderen af Politikens Litteraturpris: Sjældent har en kvindelig forfatter i den grad evnet at beskrive et så lystent mandeblik på en kvinde

Politikens Litteraturpris på 200.000 kroner går til Birgithe Kosovic for hendes forrygende dobbeltroman ’Den inderste fare’ om samarbejdspolitikeren Eric Scavenius, som hun forvandler til et menneske, der er lige så optaget af kærlighed - og sex - som af krig.

Så sanselig havde ingen med garanti regnet med at skulle opleve Eric Scavenius, Tysklands udvalgte mand i Danmark under besættelsen, men Birgithe Kosovic insisterede.

I ’Den inderste fare’ møder man ikke kun samarbejdspolitikkens forkætrede realpolitiker og stivstikker, men et menneske i kød og blod. Fuld af drømme og mareridt, fantasier og længsler.

Første bind kom i 2016, andet bind i den forrygende fortælling om dobbelthederne politik og pligt, liv og lyst i Scavenius’ livsdrama udkom sidste år.

Avisens læsere, som har kunnet stemme siden midt i januar, var ikke i tvivl: Kosovic, som var oppe mod andre store navne, skal have Politikens Litteraturpris for 2018 for sin litterære præstation.

Fakta Politikens Litteraturpris Prisen på 200.000 kr. blev indstiftet i 2012 og skal gå til et dansk værk, der har litterær tyngde. De seks andre værker, som var indstillet til Politikens Litteraturpris 2018, var: ’Solar’ af Theis Ørntoft, ’Jens’ af Jens Smærup Sørensen, ’Ravnenes hvisken’ af Malene Sølvsten, ’de’ af Helle Helle, ’Dagene er data’ af Lone Hørslev samt ’Træmuseet’ af C.Y. Frostholm.



’Den inderste fare’ er ellers et voveligt projekt. Det er ikke nemt at udstyre manden, der både blev kaldt landsforræder og kollaboratør, med et drifts- og sjæleliv. Det hele står og falder med forfatterens evne til at trænge ind i menneskers sjælelige lag. Og til at overskue et af omfang enormt historisk-politisk stof.

Men det lykkes, ’Den inderste fare’ er intet mindre end fremragende. Kosovic viser virkelig, hvad den biografiske roman formår, når det gælder den psykologiske udforskning af menneskers inderste, hvad enten de nu er virkelige eller ej. Og det skal man jo huske på: Romanværkets Scavenius er for en stor dels vedkommende fri fantasi.

Et pligtmenneske

Fortællingen om politikeren, der satte sig for at skærme danskerne mod den tyske dødsmaskine, stiller skarpt på etiske dilemmaer i både krig og kærlighed. Kosovic anklager ikke, forsvarer heller ikke, men forstår Scavenius som et menneske, der, mens samfundet stod ved den yderste rand, kæmpede med ikke at forråde det, han selv stod for, og det, som det demokratiske Danmark stod for.

Som udenrigsminister og senere statsminister i samlingsregeringen fra 1940 frem til departementstyret i 1943 siger han med Kosovics ord:

»Jeg har ingen systematiserede overbevisninger, ingen ideologi eller politik, jeg følger vilkåret«, »Jeg ved ikke, om der er andet svar end pligt, pligten til at gennemføre pligten«.

Kosovic anklager ikke, forsvarer heller ikke, men forstår Scavenius som menneske

I politiske biografier, som for eksempel Bo Lidegaards om Jens Otto Krag, spiller kildematerialet – breve, personlige notater, avisartikler, dagbøger m.m. – en afgørende rolle for forståelsen af personernes følelsesliv. Men Scavenius brændte sine personlige papirer, så Birgithe Kosovic har digtet de mange personlige og pikante deltaljer i det privatliv, hun har udstyret ham med. Hun blev af en anmelder kritiseret for, at der er for meget sex i de to bøger. Men det er mit gæt, at mange læsere netop er blevet suget ind og holdt fast af Kosovics farverige fortolkning af figuren Scavenius.

Men også fordi hendes indlevelse synes at ramme nogle større sandheder om tilværelsen som sådan.

Scavenius’ private besættelse

Igen og igen krydsklippes der i bogen mellem de svære politiske forhandlinger, Scavenius deltager i, og de tanker, han gør sig om hustruen Emma, som han har været gift med i mere end tre årtier, men ikke længere elsker, og Ninon, den yngre elskerinde, som udgør hans egen private besættelse, og som han ender med at gifte sig med.

Uddrag De første linjer i første bind af ’Den inderste fare’ »Spidsen af saksen åbner sig og dirrer, idet den glider op i næseboret. Det knaser og kilder, så tårerne presser sig frem, mens stumper af stride hår drysser ned over sæbeskummet i håndvasken, og han fnyser og stryger med hånden om næsen. Inde fra spejlet skuler øjnene efter ham«

Springene fra Christiansborg til dobbeltsengen eller skrivebordet, hvor Scavenius tager Ninon med hofteholderen og de elegante strømper, er forrygende. På den ene side er der P. Munch, Vilhelm Buhl, Christian IX og Werner Best, den rigsbefuldmægtigede med »den høje, fornemme pande«. På den anden side Ninon, korsetieren, som lever af at sælge lingeri, og den manddom, som hele tiden begærligt stikker hovedet frem i hans underbukser.