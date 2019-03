»Denne mand er en åndens kæmpe«: En af landets største teater-personligheder, Klaus Hoffmeyer, er død

Klaus Hoffmeyer var en altid nysgerrig og søgende teatermand, der med lige stor entusiasme kastede sig over såvel klassikerne som den helt nyskrevne dramatik. Han blev 80 år.

Klaus Hoffmeyer var fra midten af 1900-tallet og indtil for ganske få år siden én af Danmarks centrale teaterpersonligheder – ikke mindst som instruktør i den store stil på omtrent alle landets betydende teatre, men også som teaterleder.

En enestående intellektuel kapacitet, en prunkløs, flittig, skarptseende og altid nysgerrig og søgende teatermand, der med lige stor entusiasme kastede sig over såvel klassikerne som den helt nyskrevne dramatik.

Fra de græske klassikere over Ludvig Holberg til vor egen tids teater. Fra det dengang unge tv-teater over de store scener til operaen. I går døde Klaus Hoffmeyer, 80 år gammel.

Lægesønnen fra København var tidligt indfanget af teatrets magi. Han studerede kunstarten i Paris allerede i slutningen af 1950-erne og lod sig bl.a. inspirere af det absurde teater og Antonin Artuds ’Det dobbelte teater’ og andre nye, teaterstrømninger.

Hans debut kom i 1961. I den følgende tid var han dramalærer på Askov Højskole, og i 1965 tog han magisterkonferens i sammenlignende litteraturhistorie på Københavns Universitet. Allerede året efter var han blevet leder af Studenterscenen i København, hvor han bl.a. lancerede den unge Jess Ørnsbos ’Dværgen der blev væk’ .

I 1967 rykkede han til chefposten på Jomfru Ane Teatret i Aalborg. Feltet udvidedes, da Hoffmeyer i de følgende år blev dramaturg ved TV-Teatret, ved Aarhus Teater og Det Kgl. Teater, samtidig med at han foldede sig ud som instruktør.

Hele otte urpremierer i sit første chefår

Fra 1996 var Klaus Hoffmeyer skuespilchef ved Det Kgl. Teater, hvor han satsede store dele af ’butikken’ og både stod for et eksperimenterende og nydefinerende teaterudbud, men også med stor kunstnerisk succes tog fat på nogle af de store klassikere – bl.a. Adam Oehlenschlægers ’Kjartan og Gudrun’, som var med til at vise hans kunstneriske håndelag.

Hans cheftid på Det Kgl. Teater – indtil 2004 – var dog også udsat for en del kritik, både internt og udenfor teatret, fordi han bestemt ikke altid strøg publikum med håret med et ofte ’smalt’ repertoire og kun sjældent gav publikum det, det selv troede, det ville have.

I sit første chefår lagde han ud med ikke færre end otte urpremierer! Det var samlet set formentlig ikke Klaus Hoffmeyers lykkeligste år i dansk teater. Men et overordnet resultat af hans indsats var samtidig, at kunstarterne på nationalscenen forblev samlet, og at Det Kgl. Teater fik sit nye skuespilhus.

Foto: Mette Dreyer/Politiken-Tegning Klaus Hoffmeyer

I sine senere år var Klaus Hoffmeyer knyttet til Odense Teater som dramaturg, og her skabte han med det, der lignede fornyet kraft igen en perlerække af berømmede og kunstnerisk mangfoldige forestillinger som ’Orestien’, Jokum Rohdes ’Pinnochios Aske’, ’12 møder med et vidunderbarn’ og – for dem, der så opsætningen – en uforglemmelig ’Jeppe på Bjerget’ med Anders Gjellerup Koch i titelrollen.