’Dumbo’ flytter sammen med ’Løvernes Konge’ og ’Askepot’: Ny streamingtjeneste kommer til at indeholde hele Disneys filmkatalog

På et tidspunkt i løbet af i år kommer Disney med en streamingtjeneste, og direktøren lover nu, at det er med hele bagkataloget.

Disney er kendt for at have en bankboks fyldt med filmklassikere.

En bankboks, der indtil nu kun i ny og næ er blevet åbnet for at udgive et begrænset oplag af en af koncernens film, for derefter igen at lukke.

På den måde har tegnefilmsgiganten, der ligger inde med film helt tilbage fra 1920’erne, holdt efterspørgslen høj på klassikere som ’Dumbo’, ’Løvernes Konge’ og ’Askepot’.

Men når Disney senere på året lancerer deres streamingtjeneste Disney Plus, er det slut med bankboksen.

Det siger firmaets administrerende direktør, Bob Iger, på et investormøde ifølge det amerikanske film- og computerspilsmedie Polygon.

Han siger, at Disney Plus kommer til at »kombinere det, vi kalder biblioteksprodukter, film og tv, med en masse originale udgivelser oveni, også film og tv. Og på et tidspunkt, ret kort efter lanceringen, vil det indeholde hele Disneys filmkatalog«, siger han.

Ud over bankboksens indhold, både nye og gamle klassikere, bliver der produceret nyt indhold til tjenesten.

Indtil videre er det bekræftet, at der kommer en Star Wars-serie instrueret af Jon Favreau, der står bag ’Iron Man’.

Iger siger ifølge Polygon, at Disney-produktioner vil være at finde på tjenesten inden for et år efter deres biografpremiere.

»Alle de film, vi udgiver i år, begyndende med ’Captain Marvel’, vil være at finde på tjenesten«, siger han.

Der er endnu ikke offentliggjort en lanceringsdato. Indtil videre hedder det bare, at Disney Plus bliver tilgængelig i år.