Kolbøtte i København: Nu vil politikere alligevel godkende stjernearkitekts nye hovedsæde

Bygningen var ikke »æstetisk tilfredsstillende«, og politikerne var i tvivl om dens bæredygtighed.

Med de begrundelser afviste flertallet i Københavns teknik- og miljøudvalg i februar at lave det lokalplantillæg, som ville åbne for arkitekterne Bjarke Ingels Groups (BIG) nye hovedkvarter på Sundmolen i Københavns Nordhavn.

Afvisningen af stjernearkitekten Bjarke Ingels vakte en del opsigt, men efter en charmeoffensiv fra BIG ser flertallet dog nu alligevel ud til at tippe til arkitektfirmaets fordel. Det er SF og Radikale Venstre, som melder sig klar og nu tegner et flertal med S, LA og DF.

»Vi er parat til at stemme ja, for vi er blevet betrygget om projektets bæredygtighed, og om at det giver noget tilbage til byen«, siger Mette Annelie Rasmussen (R) før behandlingen af det reviderede forslag mandag.

Ikke mindst udsigten til flere træer og strandsand på bekostning af granit har fået Claus Mygind (SF) om bord.

»Dels har de forbedret projektet med begrønning af opholdsområderne udenfor, og dels har vi fået bedre indblik og set dokumentation for, at det bliver en bæredygtig bygning med meget avancerede klimaanlæg«, siger han om byggeriet.

»Når det gælder udseendet, må jeg sige, at bygningen viser variation og langt mere spræl, end jeg kunne se på de første visualiseringer«, siger SF’eren.

Arkitektfirmaets stifter, Bjarke Ingels, endte efter afvisningen i en offentlig ordveksling med Det Konservative Folkepartis Jakob Næsager, som kaldte huset »historisk grimt«. I dag er tonen mere forsonlig.

»Det er fantastisk glædeligt og et tegn på, at vores forældre havde ret i, at kommer man op at skændes med naboen, er det nemmest at blive enige, hvis man sætter sig ned og taler om tingene«, siger Bjarke Ingels.

Jakob Næsager er dog ikke klar til at lade paraderne falde, selv om også han ser mere positivt på projektet i dag:

»Jeg vil stille ændringsforslag om endnu mere grønt rundt om huset, og så vil jeg have afklaret, hvor meget grønt der reelt kommer på facaden«.