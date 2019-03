Nu er det officielt: Brande siger ja til 320 meters skyskraber på den jyske hede

Så blev det vedtaget: Stort set uden lokal modstand har et enstemmingt byråd i Ikast-Brande her til aften sagt god for en ny Bestsellerby på den midtjyske hede – inklusive tårn og vartegn på op til 320 meter.

Det fortæller formanden for Ikast-Brandes teknik- og miljøudvalg, Henrik Engedahl (V).

Målt i Rundetårne skal tårnet opgøres i cirka otte styk, og Danmarks højeste bygning til dato, Herlev Hospital på 120 meter, må lægge nakken langt bagover for at kunne se op til den nye, midtjyske storesøster, som har fået lov til at rage næsten tre gange højere op i himmelrummet end sygehuset i hovedstadsområdet.

Selv Eiffeltårnet i Paris overgås med sine 300 højdemeter af det kommende tårn i Midtjylland. Det har da også krævet en ændret lokalplan for at få plads til Bestseller Tower&Village, som projektet hedder. Og lokalpolitikerne ryster ikke på hænderne:

»Det her vil give mere, end det vil tage«, vurderer formanden for Ikast-Brandes teknik- og miljøudvalg, Henrik Engedahl (V).

»Man kunne også lægge det i Odense eller Hamburg, men nu får vi det her, og det vil skabe masser af aktivitet og arbejdspladser både under byggeriet og bagefter, hvor adskillige tusinde mennesker vil få deres gang«.

Ud over hotel, konferencecenter, mødelokaler, boliger til Bestsellers ansatte og et butikscenter på op til 30.000 kvadratmeter, får bygherren og tøjfirmaet Bestseller lov at gennembryde det midtjyske luftrum med i alt fem højhuse: Det højeste på op til 320 meter, et på max. 75 meter, to på op til 50 meter og et »lille«på 40 meter eller over 10 etager. Byen skal opføres på et over 600.000 kvadratmeter stort område.

Arkitekter og naturfredningsfolk udefra har talt om et projekt, der er helt ude af skala med, hvad Brande ellers står for, men i løbet af den rekordhurtige sagsbehandlingstid på under halvandet år har ganske få lokale protesteret. 22 personer, foreninger og virksomheder i alt har haft bemærkninger til projektet, og heraf kommer langt de fleste, nemlig 16, fra andre kommuner end Ikast-Brande. Som kommunens planchef, Karina Kisum Jensen, tidligere har sagt til Politiken, er mængden af indvendinger »nådigt sluppet med et projekt af den her størrelse«.

Højhus uden grund

Lederen af Akademisk Arkitektforenings afdeling i Vestjylland, Tyge Dahl, hører blandt skeptikerne, der har afgivet høringssvar. Han hilser velkommen, at ikke al udvikling foregår i de store byer.

»Men jeg savner en landspolitisk debat, når man vil lave noget, der kan ses så langt væk fra, og som har så langsigtet virkning«, siger han.

»Der burde være en bredere diskussion, så man ikke på et tvivlsomt grundlag kan lave et byggeri, der er så stort, og som er disponeret til én interessent«.

En af de stærkeste stemmer imod byggeriet er arkitekt Trine Kammer. Hun er ikke selv fra Ikast-Brande, men et byggeri af så stor en skala er ikke bare for de lokale, siger Aarhus-arkitekten. Det er et nationalt anliggende, og det støder hendes opfattelse af demokrati, at der har været så lidt diskussion om »så voldsomt et indgreb«, som hun mener, at Bestseller-byen vil være.

»Det er et principbrud i den danske plantradition at basere sig på en enkelt virksomhedsejer, der får lov at belaste miljøet og landskabet med noget så massivt og ensidigt«, siger hun og forstår ikke, at der ikke stilles spørgsmål lokalt ved den arkitektoniske udformning:

»Det er helt ubegrundet med et højhus. Der er ingen byplanmæssig ide i det«.

Trine Kammer ser det som essentielt for dansk sammenhængskraft, at der foregår udvikling uden for de store byområder.

»Men ikke på den her måde, hvor én mand får lov at bestemme«.

Det er en kommunal beslutning. Hvad er der galt med den?

»Det er ikke ægte byudvikling at følge en mands ønsker. En by udvikler sig ikke sundt og mangfoldigt på den måde«, siger arkitekten.

»Så voldsomt et projekt harmonerer heller ikke med landskabet, og kommunen har tilsidesat sin egen miljøkonsekvensvurdering. Hvad skal vi så med plandemokrati?«

Trine Kammer minder om, at nok er lokalplanen vedtaget. Men projektet skal udformes endeligt, byggeansøgninger skal udarbejdes, og der er »stadig muligheder for at sige fra« over for et projekt, der er blevet vurderet til at kunne ses op til 60 km væk.