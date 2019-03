Næste uges kultur: Dæmoniske unge kvinder byder på intriger, fnidder, sex og løgne i 'The Perfectionists'

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Liu Xiaodong. Uummannaq. Kurator: Anders Kold. Louisiana. Humlebæk. Åbner 21. marts.

Louisianas næste udstilling viser, hvad der sker, når en samtidskunstner fra Kina aflægger et besøg på verdens nordligste børnehjem – i Uummannaq i Grønland. Så skildrer han børnenes liv og hverdag i en række billeder så store, at de kunne være historiemalerier. Liu Xiaodongs ekspedition fandt sted i 2017. Men han glemte ikke det, han havde oplevet blandt børnene i den natur, som han kaldte ’verdens ende’. For da han året efter modtog den sørgelige nyhed, at et af børnene i mellemtiden var afgået ved døden, tog han temaet op igen, men denne gang med et mere symbolsk og melankolsk islæt. Til 10. juni.

KIM SKOTTE OM FILM: Us. Instr. Jordan Peele. Biografpremiere 21. marts

Gys og skræk med indbygget identitetspolitik er ikke mindst takket være Jordan Peele det nye sort. Racegyset ’Get Out’ satte en ny standard, som Peele synes opsat på at leve op til i ’Us’. Traileren er en seriøs lille gyserappetizer. Skuespillerne er hotte, plottet virker originalt, og hvis ikke Edward Saksehånd lignede en tøsedreng før, så kommer han vist til at gøre det nu!

Peter Handke, avantgardisten, der skriver romaner, essays, skuespil og filmmanuskripter, er en af Europas mest fremragende forfattere Jes Stein Pedersen anbefaler ugens bog

LUCIA ODOOM OM BEAT: Albumudgivelse. Avey Tare. Cows on Hourglass Pond. Ude 22. marts på pladeselskabet Domino records.

Avey Tare er medlem af den epokegørende kvartet Animal Collective, der dannede fortrop i slut 00’ernes bølge af syret og eksperimenterende indierock. Bandet blev især hædret for det kalejdoskopiske album ’Merriweather Post Pavilion’, som i år kan fejre 10-års jubilæum. Avey Tear udkommer nu med sit syvende album, ’Cows on Hourglass Pond, opfølgeren til det ensomme og søgende album ’Eucalyptus’ fra 2017. Denne gang har han forvildet sig ud i naturen tilbage til en lyd, der søger tilbage i barndommen og dagdrømmene. De første par singler, ’Taken Boy’ og ’Saturdays (Again)’, minder mig om den svimlende og sanselige novellesamling ’Kanelbutikkerne’ fra 1934 af Bruno Schulz. Man kan mærke græsset, solen, duftene, og de dovne fantasifulde sommerdage, Avery Tear fremkalder med sit indre musikalske kamera.

Foto: Madelyn-Anderson-General Avey Tare er medlem af den epokegørende kvartet Animal Collective.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER: Peter Handke: Forsøg over trætheden. Udkommer 22. marts

Knausgård mener, at østrigske Peter Handke bør belønnes med nobelprisen for sit forfatterskab, andre betragter Handke som virkeligt dårligt selskab. I ’Forsøg over trætheden’ skriver Handke, der er født under Anden Verdenskrig og voksede op med en mor, der senere begik selvmord, om mange former for træthed med afsæt i egne erindringer: ’Alenetræthed, ’parforholdstræthed’, trætheden over sjælløse mennesker. Men også hvor meget trætte øjne kan få øje på, og hvordan de kan skærpe nærvær. Peter Handke, avantgardisten, der skriver romaner, essays, skuespil og filmmanuskripter, er en af Europas mest fremragende forfattere. Det rokker hans holdning til, hvem der var skurke og helte i den jugoslaviske borgerkrig, ikke ved.