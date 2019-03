Er dette Leonardo da Vincis eneste tilbageværende skulptur?

I årevis fik en helt anden kunstner, Antonio Rossellino, æren for det leende Jesusbarn på skødet af sin mor, men italienske forskere mener nu, at de har beviserne.

Holdet af journalister, der forleden slog kreds om montren med terrakottaskulpturen, var imponerede. De betragtede Jomfru Maria med det leende barn på skødet, og de lyttede til den italienske kunsthistoriker og renæssanceekspert Francesco Caglioti, der fremlagde sine argumenter for, hvorfor han mente, at skulpturen med sikkerhed var af Leonardo da Vinci. Det skriver den britiske avis The Guardian, der var til stede ved pressevisningen af udstillingen ’Verrocchio: Il maestro del Leonardo’ i Palazzo Strozzi i Firenze.

Hidtil har man ment, at alle Leonardo da Vincis skulpturer var gået til. Men ifølge den italienske renæssanceekspert har man overset skulpturen, fordi den fejlagtigt var tilskrevet en anden kunstner, Antonio Rossellino.

Fejlen skulle være blevet begået af direktør for British Museum John Pope-Hennessy, som var stor Rossellino-entusiast, og som med løs hånd skulle have sat yndlingskunstnerens navn på de værker, han fandt særlig gode.

Det italienske hold har imidlertid ifølge The Guardian fundet indikationer på, at skulpturen blev skabt af da Vinci. Dels er der ligheder mellem de draperinger, man ser i kjolen, og draperinger i andre da Vinci-værker. Dels har de fundet tegninger, hvor da Vinci har portrætteret babyer med levende mimik. Den slags var ikke comme il faut i det 15. århundrede, hvor en leende Jesus kunne blive anset for blasfemisk.

Netop den observation har fået Francesco Caglioti til at pege på renæssancekunstnerens notesbøger, hvor han beskriver problemer, han løb ind i som ung, da han portrætterede Jesusbarnet. Ifølge kunsthistorikeren var Leonardo da Vinci en ung mand på 19-20 år, da han formede skulpturen.

Normalt befinder den sig i samlingen på V&A i London. På det britiske museum har man ifølge The Guardian udtalt sig noget mere forsigtigt om den italienske ’opdagelse’: »I 1899 blev en mulig tilskrivning til Leonardo da Vinci foreslået, så professor Cagliotis forskning åbner diskussionen om kunstneren på ny«, lyder det i udtalelsen.