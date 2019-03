Instruktør Marie Skovgaard anbefaler film om magtliderlighed og er vild med 'Bedrag': »Det er lang tid siden, jeg har set noget, der har været så godt på DR«

Blå Bog Marie Skovgaard. Født 1983. Dokumentarfilminstruktør. Uddannet fra film- og medievidenskab på Københavns Universitet i 2010. Debuterer under Cph:Dox med filmen 'Reformisten - den kvindelige imam', som også er festivalens åbningsfilm.

Musik

Johannes Brahms: Symfoni nr. 3

»Jeg hører virkelig meget forskelligt musik, og lidt teenageagtigt er det ofte ét nummer, der kører på repeat. Lige i øjeblikket hører jeg Brahms ’Symfoni nr. 3’, fordi jeg har været inde at se danseforestillingen ’Caldera’ på Det Kongelige Teater, hvor det var hovedtemaet. Jeg har også lige været i New Orleans, så brassbandmusik hører jeg også for tiden. Min veninde har også lige introduceret mig til et nummeret ’Lost on You’ af en kunstner, der hedder LP, som fungerer rigtig godt, når jeg cykler«.

Teater

Caldera på Det Kongelige Teater

»Det er et par uger siden, jeg var inde at se den meget fantastiske ’Caldera’, som er koreograferet af en kvinde, der hedder Bobbi Jene. Hende kender jeg til på grund af en dokumentarfilm, der udkom for et års tid siden, og som rørte mig dybt. Hun har en vildskab, fysik og sanselighed, der går i kroppen på mig. Det hele er meget råt og kompromisløst. Og i ’Caldera’ smadrer danserne rundt, ofte nøgne, og samtidig er der en meget fin skrøbelighed og humor i det«.

Film

The Favourite

»Jeg har en svaghed for periodedrama, hvilket nok hænger sammen med min teenagetid, hvor jeg var meget fascineret af Marie Antoinette. Den her film er ret skøn. Det, der gør den ekstra fed, er, at det er tre kvinder, der har hovedrollerne. Det er en film, hvor ordet magtliderlighed virkelig er et passende ord. Det er en absurd og tragikomisk sengekammerfortælling om kaniner, dueskydning, magt og begær – og med de vildeste kostumer. Jeg skal helt sikkert se den igen. Og som dokumentarfilminstruktør glæder jeg mig selvfølgelig til Cph:Dox og alle de dokumentarfilm, jeg skal se, bl.a. ’Searching Eva’ om en outsiderdiva i internettets tidsalder«.

Tv-serier

Bedrag

»Det bedste ved ’Bedrag’ har været hovedkarakteren Anna, der arbejder i banken og sorterer knapper og går meget op i vasketøj. Lige indtil hun ikke bliver forfremmet og får nok og hævner sig ved at hvidvaske hashpenge. Den måde, hun er formet som karakter og spillet af Maria Rich, er fænomenal. Og så er serien bare godt fortalt. Der er overskud, der bliver leget med titelsekvenser i hvert afsnit. Den er også flot fotograferet og skruet sammen på alle planer. Det er lang tid siden, jeg har set noget, der har været så godt på DR«.

Bøger

Niels Lyngsø: Ti dage i stilhed

»Lige nu læser jeg ’Ti dage i stilhed’ af Niels Lyngsø. Jeg interesserer mig for emnet, fordi jeg stiftede bekendtskab med meditation for nogle år siden på et kursus i Indien. Det var en rar oplevelse at lære, at vi ikke er vores tanker, og at det er muligt at opnå mental stilhed. Bogen er god, ikke kun for folk, som kunne overveje noget så ekstremt som ti dage i stilhed. Den er også god, fordi Niels Lyngsø lukker læseren ind i al den tvivl og selvkritik, vi nok alle har«.

Koncerter

Koncerter i New Orleans

»Mine seneste koncertoplevelser var i New Orleans. Jeg hørte simpelthen så meget god musik hver eneste dag. Blandt andet de lokale bands TBC og Rebirth, som har rigtig meget blæs og energi. Det er musikernes by, og det er forførende at opleve, hvordan musikerne kommer og går ind og ud af hinandens koncerter og ud blandt publikum. Og på et af de helt bittesmå spillesteder, hvor vi stod og stak lidt ud, fordi de fleste andre gæster var lokale, kiggede jeg pludselig til venstre for mig og opdagede, at jeg stod ved siden af Susan Sarandon«.