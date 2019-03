To ferme strømere sættes på hård opgave i makkerparret Faber og Pedersens ’Vinterland’, der tegner et stærkt portræt af en træt og splittet nation.

Normalt opklares et pænt stykke over 90 procent af alle drab i Danmark. Det får vi at vide i Kim Faber og Janni Pedersens krimidebut ’Vinterland’, der begynder med et bestialsk mord i en sjællandsk landsby og et bombeangreb på et julemarked på Nytorv, der slår 19 mennesker ihjel.