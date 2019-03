Bear Grylls har brug for din hjælp i ny interaktiv Netflix-serie

Den tidligere elitesoldat og mangeårige overlevelsesekspert Bear Grylls tager ikke alene på sit næste eventyr ud i den vilde natur.

Grylls, der er kendt fra Discovery-programmet ’Ultimate Survival’, lader nemlig seeren bestemme i den nye interaktive Netflix-serie ’You vs. Wild’, der har premiere 10. april.

Dermed fortsætter Netflix med at satse på interaktive serier i stil med det succesfulde Black Mirror-afsnit ’Bandersnatch’. Netflix har tidligere forsøgt sig med interaktive serier til børn, men ’Bandersnatch’ var deres første produktion, der kombinerede live-action-fiktion med interaktive valg.

Dit ansvar

Med ’You vs. Wild’ lader Netflix ikke blot seeren kontrollere handlingen, men de forsøger også at skabe følelsen af, at man står med Bear Grylls liv i hænderne, når han i otte afsnit kommer igennem jungler, ørkener, bjerge og snelandskaber.

Produktionen af ’You vs. Wild’ har dog højst sandsynligt været i gang, længe før ’Bandersnatch’ havde premiere, og er derfor et tegn på, at Netflix har lagt en bredere strategi om at skabe et bredt interaktivt tilbud på tjenesten.