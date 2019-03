Hæng de hvide: Fransk rapper får dom for racisme

Den franske rapper Nick Conrad har fået en bøde for at opfordre til drab på hvide i en musikvideo. Han siger selv, at sangen er antiracistisk.

Den franske rapper Nick Conrad var stort set ukendt, indtil han sidste år lagde en video på YouTube med titlen ’Hæng hvide mennesker’. Den handler blandt andet om, hvordan rapperen kidnapper, torturerer og hænger en hvid mand.

Videoen vakte straks opsigt og forargelse og blev fjernet fra YouTube. Desuden lagde to antiracistiske organisationer sag an mod Nick Conrad. Og nu er han blevet idømt en bøde på 37.000 kroner for at opfordre til vold og en erstatning på 7.500 kroner til hver af de to organisationer, skriver BBC.

Ikke »absolut ytringsfrihed«

Nick Conrad siger, at han vil appellere dommen. Han afviser, at nummeret er udtryk for racisme overfor hvide. Den er tværtimod en antiracistisk kommentar, der, ved at ændre på rollerne, skulle chokere. Man skal ikke tage indholdet bogstaveligt.

»Retten har en definition af ytringsfrihed, som vi ikke er tilfredse med«, siger Nick Conrads advokat ifølge BBC.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at det fremgår af dommen, at selv om der er videre ytringsfrihed for rappere end normalt, så er der ikke »absolut« ytringsfrihed.

Nick Conrad kunne have risikeret op til fem års fængsel og en bøde på over 330.000 kroner, men anklageren krævede kun en bøde på 37.000, blandt andet fordi rapperen allerede havde mistet sit job som hotelreceptionist på grund af videoen.